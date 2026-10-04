Exhorta Gobierno Municipal a prevenir riesgos en viviendas ante lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, exhortó a la población a prevenir riesgos en sus viviendas ante las intensas lluvias que se registran en la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de informar a las autoridades si se presentan indicios de riesgo, como reblandecimiento de techos o paredes, principalmente en las viviendas antiguas del primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, pidió a la población revisar que estén funcionando de manera correcta los desagües de las azoteas y que se encuentren libres de basura las rejillas de los hogares.

Díaz González también solicitó que, si detectan algún indicador de riesgo en árboles por reblandecimiento del suelo o bardas en riesgo, hagan de inmediato un reporte al teléfono 9-1-1, del sistema estatal de emergencias, para que acuda personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos a revisar.

El alcalde informó que se mantienen atentos con todas las dependencias del Gobierno Municipal, como la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Medio Ambiente, Obras Públicas y Servicios Públicos, para brindar atención oportuna a la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)