Se activan familias saltillenses en la Ruta Recreativa

Durante la Ruta Recreativa de este domingo se observó a cientos de saltillenses en activación física y convivencia sobre el bulevar Venustiano Carranza, a pesar de que hubo un clima diferente al que regularmente se tiene.

Quienes gustan de estas condiciones frescas y lluviosas aprovecharon para caminar, trotar, andar en bicicleta, en patines o patineta, pasear en lo individual o en familia y hasta acompañados de su mascota en el circuito que se forma entre las calles de Baja California y Canadá.

En cada edición de la Ruta Recreativa las dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo ofrecen actividades y servicios para que sean aprovechados por los paseantes.

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo en el que se ofrecieron de manera gratuita consultas médicas, detección de diabetes e hipertensión; además se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitación a las mascotas.

Personal de esta dependencia municipal destacó la activación física periódica como una de las acciones más importantes que hay que procurar con el fin de llevar una vida saludable.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las familias saltillenses para que asistan todos los domingos a la Ruta Recreativa, a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 7:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía. (El Heraldo de Saltillo)