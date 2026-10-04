Unen esfuerzos Comisaría y Ejército en rehabilitación de plantel

La coordinación para vigilar las calles y brechas es diaria y, ahora, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Ejército Mexicano unieron esfuerzos para rehabilitar un plantel educativo de la colonia Chapultepec.

La proximidad social, una estrategia iniciada en la Comisaría de Seguridad para reforzar lazos de confianza con la comunidad, ha incrementado la vocación de ayudar de los elementos, comentó Miguel Ángel Garza Félix.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana informó que tras una reunión con el general de brigada de Estado Mayor Jorge González Gálvez, nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, se tomaron acuerdos para la seguridad ciudadana, como el reforzamiento en la vigilancia de brechas y límites con otros estados.

Recordó que Saltillo tiene colindancias con los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y por ello se iniciaron nuevos operativos para mantener blindadas las fronteras y preservar la seguridad en el municipio.

“La indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González es que la coordinación sea una agenda prioritaria en la estrategia de seguridad, por ello, en esta reunión con el general de la Sexta Zona Militar acordamos también reforzar acciones conjuntas de proximidad social.

“Nos verán trabajando unidos en este tipo de acciones de proximidad social, porque refuerza vínculos de confianza ciudadana que a su vez impactan positivamente en la seguridad”.

A la primaria acudieron elementos de la Policía Municipal, sector sur; Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito; Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto; Subdirección de Tránsito; cadetes de la Academia de Policía; y Grupo de Reacción Sureste.

Garza Félix agradeció también al mayor José Enrique Huesca Romero, comandante del 69 Batallón de Infantería, por la presencia de los elementos del Ejército.

Los elementos en conjunto deshierbaron patios, limpiaron corredores y podaron árboles, además de realizar labores de pintura en algunas áreas, como la fachada.

Las docentes de la institución agradecieron a la Comisaría el apoyo brindado. (El Heraldo de Saltillo)