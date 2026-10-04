Mantiene Javier Díaz rehabilitación permanente de vialidades

Gobierno de Saltillo reporta atención de tramos deteriorados en colonias, barrios y avenidas principales de la capital de Coahuila

El alcalde Javier Díaz González mantiene de manera permanente los trabajos de rehabilitación de tramos de carpeta asfáltica deteriorada en colonias, barrios y avenidas principales de la ciudad.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de automovilistas, peatones y usuarios del transporte, cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron la calle Libertad, en el tramo entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Francisco Arizpe y Ramos, a la altura de la colonia Real de Villas de la Aurora.

De manera simultánea, se realizaron labores de rehabilitación en la vialidad lateral del bulevar Fundadores, entre la avenida Central y el bulevar Morelos, en sentido poniente a oriente, a fin de facilitar el traslado de las familias saltillenses, así como de los visitantes a la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz destacó que estos trabajos forman parte de las acciones permanentes que impulsa su administración, y que atienden de manera oportuna los reportes de la ciudadanía realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” al 844-160-08-08.

Asimismo, Díaz González agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas con el que se puede continuar con el avance en la rehabilitación de calles y avenidas, además de responder a las necesidades de las familias saltillenses. (El Heraldo de Saltillo)