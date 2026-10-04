Intenta ganarle el paso al tren y termina arrollado en Ramos Arizpe

Por intentar ganarle el paso al tren, el conductor de un automóvil terminó siendo arrollado por una locomotora la tarde de este domingo, en un cruce ferroviario de este municipio.

Los hechos se registraron en el cruce de la carretera Los Pinos y el bulevar Isidro López Zertuche, donde el conductor de un automóvil Chevrolet, identificado como Edwin “N”, intentó atravesar las vías antes del paso del tren.

Sin embargo, la maniobra no resultó como esperaba y la locomotora impactó al vehículo, provocando que la circulación en la zona se viera afectada durante algunos minutos.

Tras el accidente, elementos de Bomberos acudieron al lugar y paramédicos valoraron al conductor, quien, pese al aparatoso percance, no presentó lesiones que requirieran su traslado a un hospital.

Edwin “N” manifestó a las autoridades que no escuchó el claxon de la locomotora, situación que habría influido en el accidente.

El área fue abanderada mientras se realizaban las labores correspondientes y se retiraba el vehículo, por lo que la circulación ferroviaria y vehicular permaneció parcialmente afectada durante algunos minutos.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al aproximarse a los cruces ferroviarios y respetar las señales de alto, ya que intentar ganarle el paso al tren puede tener consecuencias graves. (El Heraldo de Saltillo)