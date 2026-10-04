Muere conductor y cuatro personas resultan lesionadas tras aparatoso choque en Ramos Arizpe

Un hombre sin vida y cuatro personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente vial en el que participaron dos tractocamiones y un vehículo particular, registrado la tarde de este domingo sobre el libramiento Norponiente.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 31, donde por causas que hasta el momento no han sido establecidas se registró la colisión entre las tres unidades.

En el automóvil Nissan Versa viajaba una familia procedente de Zacatecas que tenía como destino su domicilio en Apodaca, Nuevo León. A bordo se encontraban dos adultos y dos menores de edad.

Tras el fuerte impacto, el conductor del vehículo particular perdió la vida en el lugar, mientras que la mujer que viajaba como copiloto quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad.

Elementos de Bomberos acudieron al sitio y utilizaron equipo de extracción hidráulica para realizar las maniobras de rescate y liberar a Silvia Isabel “N”, de 36 años.

Una vez que fue extraída del automóvil, la mujer recibió atención prehospitalaria y fue trasladada, junto con los menores José Nail “N”, de 4 años, y Daylen Itzayara “N”, de 2 años, a las instalaciones del Hospital Ixtlero para recibir atención médica.

En el accidente también resultó lesionado Arturo Ramos Espinosa, de 56 años, quien conducía uno de los tractocamiones involucrados y fue trasladado al Hospital General de Saltillo.

Debido a la magnitud del accidente, la circulación por el libramiento Norponiente fue cerrada completamente mientras se realizaban las labores de rescate y se aseguraba la zona.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias de campo correspondientes y realizaron el levantamiento de indicios para establecer cómo ocurrió la colisión.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué factor habría provocado el accidente. Las investigaciones continuarán para esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)