¿Buscas trabajo y tienes alguna limitación física? Acude este 14 de octubre a la Feria del Empleo para Talentos con Discapacidad del DIF Saltillo

El DIF Saltillo informó que el próximo miércoles 14 de octubre se llevará a cabo en el estacionamiento de esa institución, ubicada en el Centro Metropolitano, la Feria del Empleo para Talentos con Discapacidad, en la que se estarán ofertando vacantes para personas con alguna limitación física que busquen una oportunidad en el sector productivo.

Se informó que diferentes empresas de la localidad estarán ofreciendo dichas vacantes, de manera especial para personas con discapacidad motriz y auditiva.

El evento se realizará a partir de las 11:45 de la mañana y cabe mencionar que también se llevará a cabo la actividad del Mercadito Inclusivo DIF Saltillo, a través de la cual se apoya la economía local y se promueve el autoempleo.

Cabe mencionar que este tipo de eventos son impulsados por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, a fin de que estas últimas puedan acceder a oportunidades de trabajo dignas que les permitan mejorar su calidad de vida. (ÁNGEL AGUILAR)