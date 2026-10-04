Accidente múltiple deja una persona sin vida y tres lesionadas en el Libramiento Norponiente

Ramos Arizpe.- Una persona sin vida y tres más lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la tarde de este domingo sobre el Libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 49, en el tramo con dirección de Monterrey hacia Saltillo.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el percance participaron tres camionetas cerradas y dos vehículos de carga, los cuales se impactaron por alcance, provocando una fuerte colisión que dejó severamente dañadas algunas de las unidades involucradas.

Tras el accidente, una de las personas que resultaron lesionadas quedó prensada entre los fierros retorcidos de una camioneta Nitro, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y, mediante el uso de equipo hidráulico especializado, realizaron las maniobras de rescate para liberar a la mujer atrapada.

Una vez que fue extraída de la unidad, la lesionada recibió atención prehospitalaria junto con las otras dos personas heridas y las tres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

En el sitio también se concentraron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar la mecánica de los hechos y establecer las responsabilidades legales.

El percance generó afectaciones a la circulación en este importante tramo carretero, mientras las autoridades realizaban las labores de rescate, peritaje y retiro de las unidades involucradas. (El Heraldo de Saltillo)