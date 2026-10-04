Pide Sergio Zenón a Gobierno Federal que concluya rehabilitación de la Carretera Federal 57

En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a realizar una inspección inmediata y a concluir integralmente los trabajos de rehabilitación de la Carretera Federal 57, en el tramo comprendido entre Nava y Piedras Negras; mediante la aplicación o restitución del señalamiento horizontal correspondiente.

Según mencionó el diputado, recientemente, se realizaron trabajos de recarpeteo en este tramo carretero. Estas acciones son importantes y necesarias; sin embargo, de acuerdo con lo que han manifestado usuarios de la vía, los trabajos no se encuentran concluidos de manera integral; pues, en diversos puntos, aún no se han pintado o restablecido las líneas divisorias, las rayas laterales y las demás marcas sobre el pavimento.

El señalamiento horizontal no es un elemento secundario. Las líneas centrales y divisorias delimitan los sentidos y carriles de circulación, las rayas en las orillas muestran los límites de la superficie de rodamiento, y las demás marcas orientan las maniobras de quienes conducen. Su ausencia reduce las referencias visuales necesarias para mantener una trayectoria segura, advirtió Sergio Zenón.

Esta situación adquiere mayor gravedad durante la noche, ahondó Velázquez; en condiciones de lluvia, neblina, polvo o baja visibilidad. Sin líneas claramente visibles y reflejantes, aumenta la posibilidad de que un vehículo invada el carril contrario, se desplace hacia el acotamiento o realice una maniobra insegura; especialmente, cuando circulan de forma simultánea unidades de carga y vehículos de menor tamaño.

Por ello, resulta necesario que la autoridad federal competente verifique de inmediato el tramo Nava-Piedras Negras y concluya los trabajos mediante la aplicación del señalamiento horizontal correspondiente, con materiales que aseguren visibilidad diurna y nocturna. También es pertinente que revise la calidad del recarpeteo y corrija cualquier deficiencia que pudiera comprometer la seguridad o la durabilidad de la obra, finalizó Zenón Velázquez. (El Heraldo de Saltillo)