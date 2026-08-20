Lo haré bien en Europa y regresaré a Chivas.- ‘Hormiga’

Guadalajara, Jalisco.- Armando “Hormiga” González se marcha ilusionado al futbol de Europa y anhela regresar a Chivas en el futuro para ser campeón.

El delantero viajó la mañana de este jueves con destino a Grecia para incorporarse al Olympiacos, club con el que iniciará una nueva etapa en su carrera tras concretarse la transferencia.

“Muy agradecido con toda la directiva de Chivas, con todo lo que Chivas hizo por mí, por darme la oportunidad de jugar futbol profesional y no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que están ahí. Estoy muy seguro que muy pronto, gracias a Dios, se nos va a dar el campeonato”, dijo Armando “Hormiga” González.

“Muy ilusionado, con muchas ansias y emoción de ya jugar, de hacer lo que que yo sé hacer.

Muy agradecido con toda la afición de Chivas, eso me lo llevo para siempre. Espero, primero Dios, algún día volver, es lo que yo quiero. Y muy agradecido con toda la gente por todo el amor y el cariño que me dio”, agregó.

El canterano del Guadalajara reconoció que anhela volver en un futuro con las Chivas para ser campeón.

“Es un objetivo que todavía tengo. Sé que, primero Dios lo voy a hacer muy bien en Europa y en un futuro regresaré a Chivas, Y sé que muy pronto, Dios nos va a el título. Lo están haciendo muy bien, toda la directiva, cuerpo técnico, todos están trabajando para ser campeones y van por muy buen camino”, señaló.

“Para que a mí me convoquen a Selección Nacional, yo tengo que estar bien. Esto es algo más para mi carrera. Si estoy bien, evidentemente, se me tomará en cuenta”.

González tendrá la oportunidad de probarse en el futbol europeo, luego de haber sido campeón de goleo con las Chivas en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y anotar 29 goles en 69 partidos que vistió la camiseta rojiblanca.

A sus 23 años, el mundialista buscará ganarse un lugar en el conjunto griego, que es el club más ganador del país y un habitual participante en competencias europeas.

“El dinero no es lo primordial para mí. Lo primordial para mí es lo futbolístico, y este proyecto me gustó mucho. (Olympiacos) es un gran equipo, es un gran club, el más grande de Grecia, y que siempre compita por competencias europeas por eso quería tomar ese reto, es algo importante para mi carrera. Yo crecí viendo la Champions en las tardes, entonces, es un torneo que algún día quiero jugar y quiero meter goles ahí también”, apuntó la “Hormiga”.

Finalmente, mencionó que espera tener comunicación con su referente Javier “Chicharito” Hernández en este inicio de su aventura europea. (AGENCIA REFORMA)