Gobierno federal presenta Olinia Carga, minivehículo eléctrico de 150 mil pesos

Ciudad de México.- El Gobierno federal presentó este jueves Olinia Carga, un minivehículo eléctrico para el traslado de mercancías que costará alrededor de 150 mil pesos, tendrá capacidad para 650 kilogramos y estará a la venta a finales de 2027.

Durante la mañanera, realizada por primera vez desde el patio central de Palacio Nacional, fue mostrada la unidad con dos asientos, autonomía superior a 120 kilómetros y una plataforma abierta para transportar mercancía, herramientas, garrafones, vidrios o equipo de trabajo.

“Olinia carga estará a la venta a finales del 2027 con un precio que rondará los 150 mil pesos”, anunció Roberto Capuano, director del Proyecto Olinia.

“Operar Olinia cuesta cuatro veces menos que un vehículo ligero de carga y una tercera parte de lo que cuesta operar un motocarro. Podrá cargar hasta 12 guacales y apilarlos en distintos niveles”.

El funcionario detalló que el vehículo tendrá paneles laterales abatibles para descargar desde distintos puntos y una cajuela inferior, donde podrán guardarse herramientas, mobiliario y la llanta de refacción sin quitar espacio a la carga principal.

Aseguró que la batea será opcional y se podrá modificar con estructuras cerradas, cajas de redilas u otras adaptaciones. El vehículo podrá conectarse a enchufes convencionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el proyecto no sólo contempla la producción y venta de las unidades, sino un mecanismo de financiamiento, mantenimiento y atención de fallas, incluida la sustitución o reparación de baterías.

“Puede haber un esquema de financiamiento donde pagues en dos años el vehículo y puedas ir pagando en mensualidad. También tiene que ver con el mantenimiento del vehículo, es decir, no solamente lo compras y punto, sino a dónde vas a llevarlo a sus servicios, qué pasa si una batería se te descompone”, planteó.

Para llevar los prototipos a producción, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Nacional Financiera y el Proyecto Olinia lanzarán a finales de septiembre una convocatoria pública para incorporar socios estratégicos a la empresa.

El calendario prevé recibir expresiones de interés en octubre, ofertas formales en noviembre y cerrar la ronda de inversión en diciembre.

Podrán participar compañías nacionales y extranjeras en igualdad de condiciones.

Capuano explicó que los aliados deberán aportar capacidades industriales y comerciales, además de recursos.

Según se explicó, el objetivo es crear una empresa de inversión mixta, con mayoría de capital mexicano, que pueda fabricar, distribuir, financiar y dar servicio a las unidades.

El director de Nacional Financiera, Carlos Torres, informó que esa institución aportará recursos públicos y también articulará la inversión privada.

Sheinbaum señaló que la empresa deberá mantener el desarrollo tecnológico en el País, utilizar autopartes nacionales y avanzar, al menos, en el ensamblaje de baterías en México.

Defiende proyecto

La mandataria defendió la producción de vehículos eléctricos por ser más eficientes, de menor costo de operación y con menos emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero que las unidades de combustión interna, particularmente cuando la electricidad proviene de fuentes renovables.

“Lo segundo es más barato para quien tiene un vehículo eléctrico precisamente por ser más eficiente, pues gastas menos en la operación del vehículo”, argumentó.

Además de Olinia Carga, el Gobierno mostró Olinia Van, una versión con carrocería cerrada para transportar mercancía protegida. Ambos modelos compartirán la arquitectura de Olinia Uno, el vehículo de pasajeros presentado en junio, cuyas primeras ventas están previstas para el verano de 2027.

El proyecto es desarrollado en Puebla por 70 especialistas de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y otras instituciones de educación superior.

Sheinbaum planteó vincularlo con estudiantes y carreras de electromovilidad para crear una industria nacional de minivehículos eléctricos. (AGENCIA REFORMA)