Llega Vucetich a Tigres como director técnico; sale Torrado

Monterrey, NL.- En espera de ser anunciado oficialmente por el Club Tigres, Víctor Manuel Vucetich ya está en el CET para conocer al plantel felino.

La mañana de este jueves arribó quien sería el nuevo técnico felino, y lo hizo acompañado de Carlos Barra y Milton Graneolatti.

Se estima que el juego de este viernes ante Atlante aún sea dirigido por Hernán Elizondo, quien busca la primera victoria de los felinos tras un semestre que ha iniciado con 7 juegos sin ganar entre el torneo local y la Leagues Cup.

Vucetich no tenía trabajo actualmente y dirigirá a los auriazules por tercera vez; en la primera fue en 1996 cuando fue contratado con la misión de evitar un descenso que parecía inevitable y que se consumó con “Vuce” en el banquillo, precisamente en un Clásico Regio en el Estadio Universitario.

En 1999, Vucetich volvería a los Tigres para tomar el lugar que dejó vacante Miguel Mejía Barón, e hizo de los felinos un espectáculo que terminó perjudicado por una falsificación en la firma del refuerzo Osmar Donizete, que le terminó quitando puntos a los felinos, entre ellos los del Clásico Regio que ganaron 6-3 al Monterrey, en el extinto Estadio Tecnológico.

Vucetich suma 13 campeonatos en su carrera como DT: 5 de Liga (dos con Rayados y títulos con León, Tecos UAG y Pachuca.

“Vuce” también ganó un triplete de Concacaf con el Monterrey y tres Copas MX, con Tigres, Cruz Azul y Querétaro, que fue su último título en 2016 y que se lo ganó a las Chivas de Matías Almeyda.

Suma dos campeonatos para ascender a Primera División con Potros Neza y León. (AGENCIA REFORMA)