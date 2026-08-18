Celebra Coparmex Coahuila Sureste 90 años de impulsar el desarrollo empresarial

Reconocen a empresas, ex presidentes, instituciones educativas y comunicadores; Alfredo López Villarreal rinde protesta para un segundo periodo al frente del organismo

La noche de este martes, en Villa Ferré, en Saltillo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste celebró con una cena de gala el 90 aniversario de su fundación, en un encuentro en el que se reconoció la trayectoria de esta organización empresarial y la aportación que sus empresas y socios han realizado al desarrollo económico de la región.

Durante la conmemoración se recordó que, en su génesis, la Coparmex Coahuila Sureste fue impulsada y fundada por empresas como Cinsa, Molinos El Fénix y Arca Continental, a las que con el paso de los años se fueron sumando importantes compañías como Tupy y General Motors (GM), fortaleciendo la presencia y representación del sector empresarial en la región.

Como parte de la celebración, se entregaron reconocimientos a empresas por su permanencia dentro de la Coparmex Coahuila Sureste, con distinciones que fueron desde los 10 años de participación hasta aquellas que han permanecido durante cinco décadas como integrantes de este organismo.

También fueron galardonados ex presidentes de la Coparmex Coahuila Sureste, así como integrantes de su Consejo Consultivo, en reconocimiento a las aportaciones que han realizado a lo largo de los años para consolidar a esta organización.

Dentro de la ceremonia se destacó además la vinculación que el sector empresarial mantiene con las instituciones educativas a través del Consejo Universidad-Empresa, por lo que recibieron reconocimientos instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), Universidad La Salle Saltillo, Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), Universidad Americana del Noreste (UANE) y el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, entre otras.

La Coparmex Coahuila Sureste también reconoció la labor de comunicadores que, desde sus respectivos medios, han contribuido a difundir el quehacer, las propuestas y las actividades de este organismo empresarial, así como su participación en temas relacionados con el desarrollo económico y social de la entidad, entre los que destacó Ángel Aguilar, reportero de El Heraldo de Saltillo.

Como parte del cierre de la celebración, se llevó a cabo la toma de compromiso de Alfredo López Villarreal, quien continuará al frente de la Coparmex Coahuila Sureste durante un segundo período, dando continuidad al trabajo de representación y fortalecimiento del sector empresarial.

En el marco de esta celebración, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reconoció la trayectoria de nueve décadas de la Coparmex Coahuila Sureste, así como el compromiso que han demostrado las empresas y socios que integran este organismo.

El mandatario estatal destacó que la participación y permanencia del sector empresarial representan un factor fundamental para el crecimiento de Coahuila, al traducirse en generación de fuentes de empleo, inversiones y oportunidades de desarrollo para las familias de la entidad.

Por su parte, Alfredo López Villarreal manifestó su beneplácito por el 90 Aniversario de COPARMEX Coahuila Sureste, y destacó que aunque en todo este tiempo las y los empresarios han enfrentado numerosas adversidades y retos, la clave para salir adelante siempre ha sido la unión.

«Es algo que en el empresariado siempre nos ha mantenido adelante y nos ha mantenido a flote, vienen otros retos, los vamos a superar, no podemos ser negativos ni podemos bajar la guardia. Estamos contentos por celebrar estos 90 años y contentos de que un organismo como COPARMEX exista en México. Este tipo de organismos empresariales son los que han venido a hacer la pauta y los que han hecho la diferencia para que el empresariado tenga una voz y un contrapeso ante cualquier tipo de gobierno», manifestó.

Fue así que, con una significativa velada, la Coparmex Coahuila Sureste conmemoró 90 años de historia, destacando el legado construido por generaciones de empresarios y refrendando su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con autoridades, instituciones educativas y la sociedad para impulsar el desarrollo de Coahuila. (Omar Soto)