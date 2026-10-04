Mantiene crimen control o disputa en mayor parte de México; en Coahuila mandan las instituciones  

Un estudio ubica a Coahuila en el selecto grupo de estados en donde prevalece el control de las instituciones, mientras identifica condiciones de dominio criminal o control disputado en el resto del país

Coahuila figura entre las nueve entidades del país donde las instituciones del Estado mantienen un predominio claro frente al crimen organizado, de acuerdo con el documento «¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad», con corte al 25 de septiembre de 2026.

La entidad comparte esta clasificación con Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala y Yucatán. En conjunto, estos estados representan solamente el 23 por ciento del territorio nacional y el 17 por ciento de la población del país.

Esta categoría contrasta con el panorama que el estudio describe para otras regiones de México: en aproximadamente el 30 por ciento del territorio, el crimen organizado ejerce condiciones de control o «gobernanza efectiva», mediante prácticas como la imposición de cuotas.

Otro 47 por ciento del territorio corresponde a entidades donde las organizaciones delincuenciales y las autoridades mantienen un control compartido o disputado.

El documento advierte que la presencia criminal no se refleja únicamente en homicidios o enfrentamientos, sino también en la capacidad de cobrar piso, controlar actividades económicas, restringir movimientos o influir sobre autoridades locales.

En la categoría de «predominio criminal en amplias regiones» fueron ubicados Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo. Estas nueve entidades concentran el 23 por ciento de la población nacional.

Por su parte, Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas fueron clasificados bajo condiciones de «control compartido o disputado». En conjunto, reúnen al 59 por ciento de la población. (El Heraldo de Saltillo)