INSURGENTES AGRARISTAS

Con motivo de la celebración del reparto agrario en La Laguna, el que tuvo lugar el 6 de octubre de 1936, debido a la iniciativa de un gran presidente mexicano, don Lázaro Cárdenas del Río, nos dimos a la tarea de dar a conocer a dos grandes insurgentes que al inicio del gran movimiento de independencia nacional dictaron algunas medidas para la solución del problema nacional agrario que se vivía en México, siendo los primeros pasos para resolver el gran problema nacional de la tierra.

A don Miguel Hidalgo y Costilla le correspondió dictar el primer decreto de contenido agrario, el cual tuvo un alto valor social, político y económico, el 5 de diciembre de 1810, que se conoció como “rentas de tierras indígenas y entrega de éstas” y en el cual se disponía que se procediera a la resolución de las rentas de las tierras propiedad de los indígenas que estaban en posesión de españoles, así como a la posesión de las mismas para ser entregadas a los indígenas, que en lo sucesivo se denominaría “restitución de tierras”. Así mismo, se dispuso que en adelante no se arrendarian tales propiedades de grupos indígenas.

Por su parte don José María Morelos y Pavón, el 2 de noviembre de 1813 dictó un proyecto que contenía ocho medidas y en la séptima encontramos un verdadero antecedente de la reforma agraria en México, pues se dispuso la inutilización de las haciendas que pasaran de dos leguas, esto en razón decía el proyecto “que si pasaban de dos leguas fueran inutilizadas las propiedades por que “el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen con separación a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con un trabajo y no que un solo particular tenga mucha extensión de tierras”, con lo que se pretendía limitar la superficie que un particular tuviera en propiedad.

Las anteriores disposiciones dictadas por los grandes insurgentes mexicanos, fueron el inicio de un gran número de leyes y reglamentos que fueron promulgadas en épocas posteriores y que fueron los principios que rigieron a la materia agraria en épocas posteriores a las fechas en que fueron dadas a conocer, sobe todo lo referente a la limitación que se le impuso a la propiedad rústica, pues el hecho de que se tuviera en propiedad una gran extensión de tierra apto para el cultivo agrícola, se consideraba como un latifundio y además por la prohibición que se dictó para que las propiedades de los originarios agricultores mexicanos no fueran arrendadas a extranjeros.

En consecuencia de lo expuesto divulgaremos que los principales agraristas de nuestra patria fueron Miguel Hidalgo y don José María Morelos y Pavón, a quienes les debemos reconocer como los principales precursores de la reforma agraria en México.