Construye Gabriel Elizondo Pérez agenda legislativa con empresarios de CANACINTRA Coahuila Sureste

Para integrar propuestas, escuchar opiniones y construir una agenda legislativa, el Senador Gabriel Elizondo, sostuvo una reunión con empresarios afiliados a la CANACINTRA Coahuila Sureste.

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez sostuvo un encuentro de diálogo con empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Coahuila Sureste, con el objetivo de escuchar sus principales inquietudes y construir, de manera conjunta, una agenda legislativa que permita atender los retos así como escuchar las inquietudes que enfrenta el sector productivo y empresarial de Coahuila.

Durante esta reunión, diversos representantes empresariales plantearon temas relacionados con seguridad, certeza jurídica, inteligencia artificial y protección de datos, desarrollo energético, gas no convencional, medio ambiente, proveeduría local, así como condiciones laborales favorables para los trabajadores, asuntos que para este importante sector son prioritarios y que pueden convertirse en propuestas e iniciativas.

El desarrollo energético fue uno de los temas centrales del encuentro donde los empresarios destacaron la importancia de aprovechar de manera responsable la riqueza de gas, particularmente por su potencial para generar inversión y empleos para nuestro estado.

“Queremos que la voz del sector empresarial se traduzca en acciones y en una agenda legislativa que atienda las necesidades reales de Coahuila. Vamos a dar seguimiento puntual a estos planteamientos, para llevar propuestas e iniciativas que puedan ser de beneficio para nuestra entidad y junto al Gobernador Manolo Jiménez Salinas seguir trabajando en equipo para fortalecer a nuestra entidad.” señaló Gabriel Elizondo Pérez.

Por su parte, Arturo Reveles, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, destacó la importancia de mantener un diálogo permanente entre el sector empresarial y los representantes legislativos para avanzar en soluciones a los principales retos de la industria.

“Para el sector empresarial es fundamental mantener este diálogo abierto con nuestros representantes. Tenemos retos importantes en materia de seguridad, energía, certeza jurídica, medio ambiente y nuevas tecnologías, y confiamos en que estos encuentros permitan llevar nuestras inquietudes al ámbito legislativo.” señaló.

Al concluir el encuentro, el senador Gabriel Elizondo Pérez refrendó su compromiso de continuar con un diálogo permanente con el sector empresarial y dar seguimiento a las propuestas planteadas en dicha reunión. (El Heraldo de Saltillo)