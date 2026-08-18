Tras el fracaso de la “mega farmacia de AMLO, abrirán ahora miles de Farmacias del Bienestar en todo México

El costo total de la mega farmacia que según López Obrador tendría “todos los medicamentos del mundo” y que surtiría en menos de 48 horas cualquier receta, fue de 15 mil millones de pesos. Hoy es un enorme almacén que permanece prácticamente vacío

Ciudad de México.- Luego del enorme fracaso que significó la Megafarmacia del Bienestar inaugurada por Andrés Manuel López Obrador el 29 de diciembre de 2023 en Huehuetoca, Estado de México, ahora el Gobierno federal proyecta abrir 6 mil Farmacias del Bienestar en todo el país, vinculadas al programa de Salud Casa por Casa, tras modificar el modelo inicial de módulos metálicos y abrir la posibilidad de recurrir a establecimientos privados para surtir medicamentos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo martes dará a conocer el avance, la ubicación y el funcionamiento de esos puntos de entrega, así como los resultados de las visitas médicas domiciliarias.

La Megafarmacia de López Obrador, que ahora esá en el más completo abandono, quedó muy lejos de cumplir el objetivo con el que fue presentada: resolver rápidamente el desabasto de medicamentos. Incluso dejó de operar bajo el concepto original de surtir recetas directamente, y las instalaciones han quedado esencialmente como un centro de almacenamiento y distribución que permanece prácticamente vacio.

Cuando López Obrador la inauguró, el gobierno afirmó que sería un mecanismo para atender recetas no surtidas del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar y que el medicamento solicitado estaría disponible en un máximo de 48 horas. Birmex señaló entonces que el objetivo era alcanzar el 100% de surtimiento, lo cual nunca ocurrió.

Una megafarmacia prácticamente vacía

Las instalaciones de la Megafarmacia de AMLO tienen una capacidad estimada de 280 millones de piezas, pero comenzaron operaciones con aproximadamente 2.46 millones, es decir, alrededor del 0.9% de su capacidad. El propio Birmex reportó inicialmente 1 mil 190 claves y 2 millones 465 mil 975 piezas.

Para diciembre de 2024, de acuerdo con información obtenida vía transparencia, el inventario había disminuido a aproximadamente 1.15 millones de piezas, menos de la mitad de lo existente cuando abrió.

También aumentó considerablemente su costo

Cuando fue inaugurada se habló de que costó aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos. Poco después se documentó que, considerando adquisición, adecuaciones y otros conceptos de 2023-2024, la inversión llegaría a aproximadamente 3 mil 614 millones de pesos.

Posteriormente, Hacienda calculó que, considerando terreno, instalaciones, operación y mantenimiento durante una vida útil de 30 años, el costo total proyectado alcanzaría aproximadamente 15 mil 28 millones de pesos. (El Heraldo de Saltillo)