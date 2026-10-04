En Saltillo, jóvenes cambian “Calle por Cancha”

Hay 40 pandillas unidas por el fútbol; del poniente, oriente y sur de la ciudad

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo puso en marcha el segundo torneo de fútbol “Calle por Cancha”, un programa que se enfoca en fortalecer la confianza y generar lazos de convivencia de las diferentes pandillas con la policía.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, exhortó a quienes participan a convivir y hacer del deporte el método de acercamiento para generar un vínculo de confianza y camaradería entre los distintos sectores de la ciudad y la Policía Municipal.

El responsable de Bienestar Social en el Gobierno Municipal, Raúl Madrazo de la Peña, destacó que, para la política de seguridad del alcalde Javier Díaz González, es importante mantener el vínculo con todos los jóvenes de las colonias y los barrios de Saltillo, a través de este tipo de torneos, en los que también se premia el Fair Play o juego limpio.

Por su parte, Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad, informó que en el torneo participan 40 pandillas y que el torneo inició en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, al poniente de la ciudad.

“Como parte del programa integral de seguridad del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix, desarrollamos este torneo que en su primera edición dio muy buenos resultados”, comentó Morales Hernández.

Al torneo, añadió, acuden elementos de diferentes áreas de la Comisaría de Seguridad, como la Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste, pero también se invita a representantes del Ejército y la Guardia Nacional.

En esta ocasión se inscribieron pandillas de colonias como Saltillo 2000, Las Margaritas, Valle Escondido, Antonio Cárdenas, La Minita, Pueblo Insurgente, Allende, San Miguel, Del Bosque, Flores Magón, Zaragoza, Mirasierra y Loma Linda, por mencionar algunas. (El Heraldo de Saltillo)