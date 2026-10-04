Consolida DIF Coahuila compromiso con el bienestar social de las familias y cuidadores

Lleva a cabo la instalación del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados

Con el propósito de visibilizar, articular y cuantificar las acciones gubernamentales orientadas al bienestar de las familias coahuilenses, el DIF Coahuila llevó a cabo la instalación oficial del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados

El evento estuvo encabezado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, acompañada por la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la maestra Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres; integrantes del gabinete estatal, representantes de poderes públicos, de municipios y de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Coahuila.

Durante su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que el Estado cuenta con un sólido antecedente de trabajo en favor del cuidado, el cual requería ser formalmente visibilizado y medido para responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

«Mucho se ha venido realizando en el tema de cuidados, simplemente no se estaba visibilizando y no se estaba cuantificando. Entonces, es el momento de comenzar a digitalizar, de saber a quién estamos atendiendo y cuáles son las responsabilidades de cuidado», expresó.

Subrayó que las acciones emprendidas desde los centros comunitarios, las estancias de día para adultos mayores, los Centros de Atención a la Primera Infancia en coordinación con la Secretaría de Educación, las guarderías, los programas del sistema Inspira y las campañas de salud de las mujeres conforman de manera integral un auténtico sistema de cuidados en la entidad.

Salinas Valdés hizo un llamado a las y los integrantes del nuevo grupo de trabajo para trascender la formalidad protocolaria.

«Que este consejo o esta mesa no sea nada más de cumplir un protocolo de instalación y de cumplimiento de reportes, sino que realmente la labor que estamos realizando cada una y cada uno de nosotros sea muy efectiva, muy cuantitativa y de calidad», enfatizó.

Durante su intervención, la diputada local, Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, destacó, el respaldo total del Poder Legislativo para consolidar el marco legal y las acciones del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados.

Puntualizó que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa una carga fundamental —con un impacto económico estimado de miles de pesos mensuales por persona— sostenida principalmente por las mujeres, por lo que visibilizarlo y legislar al respecto previene situaciones de violencia y protege la salud de quienes cuidan.

Reafirmó la disposición del Congreso para coordinarse con el Gobierno del Estado, analizar las mejores prácticas nacionales y adaptar las leyes necesarias para garantizar que la corresponsabilidad entre familia, sociedad y gobierno permita a las mujeres acceder a mayores oportunidades de desarrollo, estudio y bienestar.

Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres del Estado, destacó que la instalación del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados cumple con el firme compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de construir una política pública sólida, humana y solidaria.

Señaló que el trabajo de cuidados —reconocido internacionalmente como un derecho humano autónomo en sus tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y el autocuidado— recae desproporcionadamente en las mujeres, quienes dedican un promedio de horas significativamente mayor en comparación con los hombres. Por ello, enfatizó que este grupo coordinará esfuerzos entre dependencias, municipios, sociedad civil e iniciativa privada, contando con el respaldo de la UAdeC para la elaboración de un diagnóstico estatal que permita visibilizar, articular y fortalecer todas las acciones y programas orientados a la corresponsabilidad familiar en Coahuila.

Por su parte, las autoridades participantes coincidieron en que esta instancia interinstitucional permitirá articular con mayor precisión los esfuerzos del Gobierno del Estado, los municipios, la sociedad civil y el sector privado, consolidando una política pública robusta basada en la corresponsabilidad y en la protección de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes realizan labores de cuidado. (El Heraldo de Saltillo)