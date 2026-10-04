Velocidad y lluvia: Dos muertos en dos accidentes en el libramiento Norponiente en Ramos Arizpe

Los percances ocurrieron en los kilómetros 49 y 31 del libramiento Norponiente; además de las dos víctimas mortales, siete personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad

Dos personas fallecieron y siete más resultaron lesionadas en dos accidentes registrados la tarde de este domingo en el libramiento Norponiente, en Ramos Arizpe. Los percances ocurrieron en los kilómetros 49 y 31, movilizaron a cuerpos de emergencia y provocaron afectaciones a la circulación.

La causa habría sido una combinación de exceso de velocidad, pavimento mojado a causa de la lluvia persistente y falta de pericia al volante.

En el kilómetro 49, en el tramo con dirección de Monterrey hacia Saltillo, tres camionetas cerradas y dos vehículos de carga participaron en una colisión por alcance que dejó una persona sin vida y tres lesionadas.

Una de las heridas quedó prensada dentro de una camioneta Dodge Nitro, por lo que se solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911. Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe utilizaron equipo hidráulico para liberarla.

Tras el rescate, la mujer y las otras dos personas lesionadas recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas a un hospital. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades.

El otro accidente ocurrió en el kilómetro 31, donde un Nissan Versa en el que viajaban dos adultos y dos menores de edad se vio involucrado en una colisión con dos tractocamiones.

De acuerdo con el reporte preliminar, el automóvil intentó rebasar a uno de los vehículos de carga y se impactó contra el otro. La familia procedía de Zacatecas y se dirigía a su domicilio en Apodaca, Nuevo León.

El conductor del Versa falleció en el lugar, mientras que su acompañante, Silvia Isabel, de 36 años, quedó atrapada dentro del automóvil. Bomberos realizaron maniobras con equipo de extracción hidráulica para rescatarla.

La mujer fue trasladada al Hospital Ixtlero junto con los dos menores, de cuatro y dos años. También resultó lesionado Arturo Ramos Espinosa, de 56 años, conductor de uno de los tractocamiones, quien fue llevado al Hospital General de Saltillo.

Debido a la magnitud de ambos percances, la circulación en el libramiento fue cerrada completamente mientras los cuerpos de emergencia atendían a las víctimas y aseguraban la zona.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de campo y recabaron indicios para esclarecer los hechos. (El Heraldo de Saltillo)