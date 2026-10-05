TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN COAHUILA Y AUXILIAR

EXPEDIENTE: 3035/25-05-03-9

ACTOR: ABARROTES MLP, S. DE R.L. DE C.V.

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diecisiete de

septiembre de dos mil veintiséis

EDICTO

En el expediente del juicio de nulidad 3035/25-05-03-9, se desprende que esta Instrucción admitió la demanda en la vía ordinaria promovida por Luisa Melannie Rios Angulano, en representación legal de la persona moral denominada Abarrotes MLP, S. de R.L. de C.V., en contra de la resolución contenida en el oficio 600-15-2025-3053, de diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, emitido por la Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza «1» en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; por medio del cual resuelve el Recurso de Revocación en Línea RRL2025002199, interpuesto en contra de la resolución contenida en el oficio 500-15-06-02-2025-4015, de nueve de enero de dos mil veinticinco, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza «1», por medio del cual se determinó crédito fiscal, así como un reparto de utilidades.

Ahora bien, de la resolución impugnada se advierte que la autoridad le determinó a la demandante un reparto adicional de utilidades, lo que implica la existencia de un derecho a favor de los trabajadores y con ello podría generarse la intervención de terceros interesados, acorde a lo dispuesto por el artículo 30 fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que, en ese sentido, deberá llamarse a juicio, como terceros interesados, a los CC. LUIS GERARDO ACUÑA SALDAÑA, ISMAEL RÍOS DIAZ, NOE JARETH RIOS ANGUIANO, LUISA MELANNIE RÍOS ANGUIANO, FRANCISCO JAVIER RESENDEZ CHAVEZ, LUCIANO RAMÍREZ LÓPEZ, ALFREDO PINEDO AYALA, JORGE ALBERTO PEÑA JUÁREZ, LUIS GERARDO PAREDES RAMOS, MIGUEL ÁNGEL RÍOS ZUNIGA, ANA PATRICIA RIVERA LÓPEZ, FELIPE ALEJANDRO VELÁZQUEZ IZQUIERDO, MARÍA DE LA LUZ VÁZQUEZ GARCÍA, JUANA MARÍA SANTANA GARCÍA, JUAN ALBERTO SANDOVAL SANDOVAL, JESÚS SERGIO SALAZAR PANTOJA, ESMERALDA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO RODRÍGUEZ FLORES, JOSÉ RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, VICENTE OBREGÓN AGÜERO, CARLOS MANFREDO MORALES MONTES, ROBERTO DE LA CRUZ RUÍZ, ESMERALDA CASTRO ALVARADO, ZULEMA EUNICE CARRIZALES LÓPEZ, CLAUDIA EUGENIA CARREÓN GONZÁLEZ, ADELAIDO CANTÚ MEJÍA, PORFIRIA CANIZALES MONTES, IVÁN CABRERA MÁRQUEZ, REYNA YOSELINA BERNAL MORENO, BRAYAN ALEJANDRO GARCÍA CONTRERAS, MARTÍN GARCÍA MARTÍNEZ, AMÉRICA DANIELA MORÁLES MARTÍNEZ, LORENA MIRELES REYES, REYNA ARACELY MENDOZA CARDONA, AMADOR MARTÍNEZ DE LA CRUZ, DIANA CRISTELA LUCIO GALINDO, MARTHA EUNICE LÓPEZ VÁZQUEZ, GLORIA LUZ IBARRA LÓPEZ, LUIS ENRIQUE GAYOSSO SÁNCHEZ, JOSÉ DAVID VIJIL BRAVO; los cuales fueron corroborados como trabajadores de la moral hoy actora durante el ejercicio revisado por la autoridad demandada, por la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Gerencia de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional en Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Subdirectora de Consultas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Centro de Federal de Conciliación y Registro Laboral, por ausencia del Director de lo Contencioso y del Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, previos requerimientos formulados por esta Sala; para que se apersonen a juicio en su calidad de terceros interesados, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; asimismo, se le requiere a los trabajadores al servicio de la parte actora, para que en el momento en que se apersonen en el presente juicio, señale correo electrónico para recibir los avisos que alude el numeral 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se declarará precluido su derecho para tal efecto y que las siguientes notificaciones se realizarán directamente por Boletín Jurisdiccional.

ΑΤΕΝΤΑMENTE

MAGISTRADO JULIO ALBERTO CASTAÑEDA PECH

Instructor y Titular de la Tercera Ponencia en la Tercera Sala Regional en Coahuila y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Para su publicación tres veces, de siete días en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación dentro de la República Mexicana, de conformidad con lo establecido en el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia contenciosa administrativa de conformidad con el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.