HERMETISMO EN MORENA

Con total hermetismo, cómo si estuvieran escondiendo todos sus pecados, o cómo si alguien les fuera a preguntar sobre las pillerías de Andy, Amilcar, y toda su pandilla de saqueadores, se llevó a cabo éste sábado en Ramos Arizpe el cónclave de Morena en el que, supuestamente, se darían a conocer las reglas para definir cómo van a seleccionar a los mal llamados “defensores de la soberanía” en los ocho distritos federales que le corresponden a Coahuila.

Cómo estaría de cerrado el evento que, además de negar el acceso a la prensa, incluso el todavía diputado local ALBERTO HURTADO, siempre ávido de reflectores, en esta ocasión se negó a dar detalles de lo que se trató en la reunión. ¿O será que ya le jalaron las orejas, luego de haber criticado a la dirigencia nacional de su partido por haberlo dejado sólo en las pasadas elecciones en las que él cargó con la derrota al igual que los otros 15 candidatos morenistas?

ROMPIMIMENTO EN PN

En Piedras Negras, LENCHO MENERA ya la cantó un tiro a JACOBO RODRÍGUEZ: Si sabe contar, que no cuénte con él ni con el PT para buscar la reelección. Hace dos años Jacobo ganó gracias a la alianza de Morena con el “Partido de la Traición”, pero la luna de miel no duró mucho. Fue solo cuestión de tiempo para que el petista y el morenista terminaran protagonizando una lucha a muerte por el poder y por el dinero, y cómo suele ocurrir en estos casos, acabaron envueltos en una guerra en la cual ambos terminaron perdiendo. Para el PRI y sus aliados la mesa está puesta para recueprar la alcaldía, tanto si van con MEMO RUÍZ cómo si lo hacen con SONIA VILLARREAL, porque en este momento lo único que Jacobo tiene seguro, es que si va por la reelección le van a poner una paliza peor que la que la selección de Estados Unidos le puso a la de México en el partido que jugaron el sábado.

SEMANA CRUCIAL

Transcurrieron los primeros cinco días hábiles que le concedió la juez Ruth Huerta, sin que el misterioso postor ARTURO DOMÍNGUEZ ÁVILA depositara la garantía de seriedad de 56 millones de dólares para poder aspirar a comprar Altos Hornos de México. El próximo viernes se vence ese plazo, y si Domínguez no hace el depósito, la subasta será considerada vacía. Será entonces una semana crucial para Monclova y para las miles de familias que están esperando que éste entuerto por fin se resuelva. Por el bien de todos ellos, ojalá que así sea.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

Durante el evento de inauguración del nuevo parque VYNMSA en Torreón, se produjo una de esas imágenes que quedan para el recuerdo: el saludo no efusivo pero sí bastante cordial que se dieron el alcalde MIGUEL RIQUELME SOLÍS y el diputado federal GUILLERMO ANAYA LLAMAS. Hace no muchos años ambos fueron acérrimos rivales, cuando contendieron en una muy reñida y apretada elección por la gubernatura de Coahuila que terminó con la victoria del priista. Pero ahora, cada cual desde su trinchera, los dos están jalando para el mismo lado, en beneficio de Coahuila. De esas alianzas que buscan sumar y multiplicar, y no cómo otras que lo único que consiguen es restar y dividir.

Por cierto, en ese evento el gobernador MANOLO JIMÉNEZ dio a conocer las claves por las que Coahuila sigue siendo uno de los principales receptores de inversiones en el país: estabilidad laboral, estado de derecho, mano de obra calificada, servicios y seguridad. Si a eso le añadimos una ubicación geográfica privilegiada, tenemo entonces la amalgama perfecta para que, cómo lo dijo el gobernador, las inversiones sigan llegando.

PUESTA PARA LO QUE VENGA

A unos cuantos meses de concluir su labor como legisladora, la diputada local MARÍA DEL MAR TREVIÑO se declara puesta para lo que venga, y lista para seguir sumando en la oportunidad que se le presente. Gran parte de su trabajo como legisladora lo ha llevado a cabo en actividades que tienen que ver con la niñez, la jueventud, salud mental, combate a las adicciones y los derechos de las mujeres. Por su brillante desempeño, para el PRI se ha convertido en un importante activo que seguramente no van a desaprovechar, así es que lo más probable es que a partir de enero, la veamos desempeñando alguna otra función pública.

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