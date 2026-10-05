ADRIÁN DE LA GARZA: ¿VALÍA LA PENA HABER INVITADO A CALDERÓN?

El expresidente Felipe Calderón asistió el 30 de septiembre de 2026 al Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

El evento marcó el punto de partida más explícito del arranque rumbo a la candidatura de Adrián de la Garza a la gubernatura de Nuevo León.

Por ejemplo, el alcalde de Monterrey planteó que los avances alcanzados en la ciudad podrían replicarse en todo Nuevo León, además de defender la alianza entre las fuerzas políticas. “Ya lo vimos en el pasado proceso electoral: fuerzas políticas que durante años estuvieron separadas hoy encontraron coincidencias y trabajan juntas por la ciudad. Este es el Nuevo León que queremos construir. Sabemos de lo que somos capaces, sabemos lo que podemos volver a ser, sabemos hacia dónde queremos llegar. Esta es nuestra oportunidad. Una oportunidad para recuperar nuestros valores”. Así de claro su mensaje, en ese sentido.

Por su parte, los dirigentes nacionales del PRI y PAN confirmaron que ambos partidos mantienen la intención de competir en alianza.

Así, el líder panista Jorge Romero declaró en el evento: “Vemos a Adrián de la Garza como el candidato más idóneo. Más allá de colores, nosotros estamos muy orgullosos de él y de su trabajo. Este es un informe de muchos más que le faltan, pero ahora como gobernador. Se va a armar una gran alianza en Nuevo León porque la gente quiere un mejor gobierno”.

Mientras que el dirigente priista Alejandro Moreno afirmó que de la Garza “Es un hombre profesional, serio y cercano a la gente. En este proceso electoral se está trabajando para construir siempre una gran alianza con los ciudadanos, más allá también de la participación de los partidos políticos”.

Si partimos que todo acto político debe ser pertinente con el objetivo, es decir el arreglo de medios afines: definir claramente una meta final y determinar secuencialmente los pasos o recursos necesarios para alcanzarla, me imagino que Adrián de la Garza y su equipo evaluó la pertinencia de invitar al expresidente Felipe Calderón a su importante evento.

Seguramente contemplaron en su análisis los siguientes elementos:

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) es uno de los periodos más debatidos de la historia reciente de México. Las principales críticas de analistas, organizaciones civiles y opositores políticos se concentran en los siguientes temas:

Su administración comenzó bajo una fuerte polarización social. Tras obtener la victoria por un margen extremadamente cerrado de apenas el 0.56% de los votos frente a Andrés Manuel López Obrador, la oposición mantuvo un persistente discurso de fraude electoral que restó capital político a su arranque de gobierno.

La Estrategia de Seguridad y la “Guerra contra el Narco” fue el eje central de las críticas a su administración.

A los pocos días de asumir el cargo, ordenó el despliegue masivo del Ejército en las calles, desatando una ofensiva militarizada que generó:

Altos índices de letalidad: La estrategia dejó un saldo estimado de más de 50 mil a 60 mil muertes violentas vinculadas al conflicto, junto con decenas de miles de desaparecidos y desplazados forzados.

Violaciones a los derechos humanos: Se denunciaron constantes abusos, torturas y casos de civiles inocentes asesinados por fuerzas federales que posteriormente fueron presentados falsamente como delincuentes (“falsos positivos”).

Un ejemplo de las repercusiones de las consecuencias de la política de Felipe Calderón aún se recuerda en Nuevo León: El asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, una ejecución extrajudicial cometida de manera injustificada por elementos del Ejército Mexicano en las instalaciones del campus central del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey donde ambos estudiaban, hecho sucedido el 19 de marzo de 2010.

Cometidos los crímenes se manipuló la escena con el fin de simular que los dos estudiantes eran integrantes del crimen organizado y que se habían enfrentado al ejército, lo cual fue falso.

El 19 de marzo de 2019 el gobierno de México admitió que Mercado y Arredondo eran inocentes y fueron asesinados, revictimizados y su honor fue puesto en duda, por lo cual pidió una disculpa pública por estos hechos.

Fragmentación de carteles: La llamada «estrategia del descabezamiento» (capturar o abatir a líderes criminales) provocó la división de las organizaciones delictivas en células más pequeñas, violentas e impredecibles.

En Casos de Corrupción y Colusión Institucional destacan:

El caso de Genaro García Luna: Quien fuera el secretario de Seguridad Pública y mano derecha del presidente en la estrategia anticrimen fue arrestado y posteriormente juzgado y hallado culpable en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Esto provocó duras acusaciones de que el gobierno federal protegió a ciertas facciones del narcotráfico mientras combatía a otras.

La Estela de Luz: Una torre conmemorativa encargada para el Bicentenario de la Independencia que se convirtió en el símbolo de sobrecostos de su sexenio. Su presupuesto inicial pasó de aproximadamente 200 millones de pesos a un costo final superior a los 1,300 millones, además de entregarse con 15 meses de retraso.

En cuanto a Cuestionamientos Sociales e Impunidad se le señalan:

Incendio de la Guardería ABC (2009): La tragedia ocurrida en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y decenas resultaron heridos, expuso graves negligencias en el sistema de estancias infantiles subrogadas por el IMSS. El caso generó enorme indignación debido al manto de impunidad y la falta de sanciones a altos funcionarios y familiares de la primera dama vinculados al establecimiento.

Montajes policiales: Eventos como el caso de la francesa Florence Cassez evidenciaron el uso de montajes televisivos por parte de las agencias de seguridad ciudadana, lo que vulneró el debido proceso y escaló a un conflicto diplomático con Francia.

En el rubro Desempeño Económico y Laboral predominaron:

Aumento de la pobreza y desempleo: El sexenio estuvo fuertemente impactado por la crisis económica global de 2008, ocasionando una caída del PIB de -6.5% en 2009. Para el cierre de su administración en 2012, los niveles de pobreza aumentaron a un 37.1% y el número de desempleados creció de manera considerable.

Extinción de Luz y Fuerza del Centro (2009): El decreto presidencial para liquidar de golpe esta compañía estatal de energía eléctrica dejó repentinamente a más de 44 mil trabajadores sin empleo, generando masivas protestas sociales y un profundo conflicto laboral.

En resumen; el hastío y el hartazgo de la población mexicana, generado por el gobierno de Calderón, llevó a una gran parte de los mexicanos a voltear al Partido Revolucionario Institucional cómo tabla de salvación y, así, dar su voto a Enrique Peña Nieto para llevarlo a la presidencia de la República.

La expresión “arreglo de medios a fines” (o acción racional con arreglo a fines) proviene de la sociología de Max Weber, describe un comportamiento en el que una persona elige los recursos más eficaces y adecuados para alcanzar una meta específica.

Me supongo que Adrián de la Garza y su equipo realizaron un análisis exhaustivo de su acción; finalmente, ellos son los que vivirán sus consecuencias.

Cada detalle cuenta, y más, rumbo a un proceso electoral que se visualiza muy competido.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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