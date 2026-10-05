Muere conductor tras impactarse contra muro en la Saltillo-Monterrey

Un hombre de entre 50 y 60 años perdió la vida y una mujer resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara de manera aparatosa contra el muro de concreto de un puente vehicular, la mañana de este lunes.

El accidente se registró sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del puente conocido como La Reina, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre conducía un Chevrolet Beat utilizado como vehículo de transporte mediante la plataforma InDrive, cuando por causas que aún no han sido determinadas perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra la estructura de concreto.

Tras el fuerte impacto, el conductor quedó gravemente lesionado. Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y, después de valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el automóvil también viajaba como pasajera una mujer de aproximadamente 40 años, quien resultó lesionada y fue trasladada a la Clínica 88 del IMSS para recibir atención médica.

La mujer, quien manifestó ser trabajadora de la empresa Mubea, señaló a las autoridades que no alcanzó a percatarse con precisión de lo ocurrido y refirió que aparentemente el conductor pudo haberse quedado dormido; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron para abanderar la zona y evitar otro accidente, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de campo y el levantamiento de evidencias para establecer cómo ocurrió el percance.

Finalmente, el cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y se continuará con los procedimientos correspondientes para su identificación y posterior entrega a sus familiares. (El Heraldo de Saltillo)