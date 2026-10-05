Implementan Operativo Carrusel por lluvias en Saltillo

Ante las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementaron la mañana de este lunes el Operativo Carrusel en las principales avenidas de la ciudad.

El objetivo es reducir la velocidad de los automovilistas, prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial debido a las condiciones resbaladizas del pavimento y la reducción de visibilidad.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas durante las precipitaciones. (El Heraldo de Saltillo)