En Coahuila trabajamos en equipo ciudadanos, IP y gobierno, por el bien de nuestro estado: Manolo

Destaca Coparmex nacional al estado por su seguridad, paz laboral y atractivo para la inversión

Por sus condiciones de seguridad, estabilidad y paz laboral, así como por su capacidad para atraer nuevas inversiones y generar empleos, representantes de Coparmex Nacional destacaron las fortalezas de Coahuila y su consolidación como uno de los estados con mejores condiciones para el desarrollo empresarial del país.

Durante la celebración por el 90 aniversario de COPARMEX Coahuila Sureste, directivos del organismo empresarial reconocieron el entorno de certidumbre que prevalece en Coahuila y que permite a las empresas establecerse, crecer y desarrollar proyectos de largo plazo.

«En Coahuila trabajamos en equipo ciudadanos, IP y gobierno, por el bien de nuestro estado. Me dio mucho gusto acompañar a mis amigos de COPARMEX Sureste en los festejos de su 90 aniversario. ¡Muchas felicidades! ¡Aquí seguiremos jalando parejo por la grandeza de esta tierra!», señaló el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Los empresarios e integrantes de la sociedad civil, resaltaron particularmente la seguridad como uno de los principales activos de Coahuila para la atracción de capital, al generar confianza tanto para quienes invierten como para las familias y trabajadores.

De acuerdo con los indicadores presentados durante el encuentro, Coahuila se mantiene entre las entidades con mejores condiciones de seguridad del país y cuenta con tres ciudades —Piedras Negras, Saltillo y Torreón— entre las más seguras de México.

Los representantes empresariales destacaron además la paz laboral que caracteriza a la entidad, particularmente sus 31 años sin huelgas, indicador que refleja la estabilidad construida mediante el diálogo y la coordinación entre trabajadores, empresas y autoridades.

Señalaron que esta combinación de seguridad, estabilidad laboral y competitividad convierte a Coahuila en un polo de atracción para nuevas inversiones, al ofrecer un entorno de certidumbre que permite a las empresas operar, crecer y expandirse.

La fortaleza económica de la entidad también se refleja en los resultados de inversión: entre 2024 y 2026 se han confirmado 201 inversiones por 172 mil 522.8 millones de pesos, que representan la generación de 78 mil 519 empleos directos.

Tan sólo en 2026, con corte al 6 de agosto, se han confirmado 31 inversiones por 19 mil 759.5 millones de pesos, con la generación de 12 mil 291 empleos directos.

Asimismo, se reconoció el liderazgo de Coahuila en sectores estratégicos, particularmente en la producción de vehículos y autopartes, tanto tradicionales como eléctricos, además de su posición como principal estado exportador de equipo de transporte y segundo lugar nacional en exportaciones totales.

El presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, y representantes del organismo empresarial resaltaron la importancia de mantener la coordinación entre la iniciativa privada y las autoridades para preservar las condiciones que han permitido a Coahuila consolidarse como un destino atractivo para la inversión.

En este sentido, reconocieron el trabajo conjunto que se desarrolla en la entidad para fortalecer la competitividad, la estabilidad laboral y el crecimiento económico, a través de mecanismos como el Pacto Coahuila, así como de estrategias de capacitación, reconversión laboral y diversificación económica.

COPARMEX Coahuila Sureste, que nació en 1936, llega así a nueve décadas de participación en el desarrollo empresarial de la región, consolidándose como un actor relevante en la construcción de acuerdos entre el sector productivo y las autoridades.

Con este reconocimiento, representantes de COPARMEX Nacional refrendaron que la seguridad, la paz laboral y la certidumbre económica son factores determinantes para que Coahuila continúe consolidándose como un polo de atracción de inversiones y generación de empleos, fortaleciendo con ello las oportunidades de desarrollo para las y los coahuilenses. (El Heraldo de Saltillo)