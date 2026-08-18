Reconoce Coparmex Nacional a Coahuila por seguridad, competitividad y fortaleza económica

Asegura José Sierra Álvarez que el estado está llamado a convertirse en un hub nacional de operaciones en materia industrial y logística

El presidente nacional de COPARMEX, José Sierra Álvarez, aseguró que por sus condiciones de seguridad, su competitividad y su fortaleza económica, Coahuila es una entidad «que se cuece aparte» en el escenario empresarial a nivel nacional, e indicó que con base en estos factores, la entidad está llamada a convertirse en un «hub» o punto central de operaciones en materia industrial y logística de gran importancia para el país.

En rueda de prensa, acompañado de José Medina Mora ICAZA, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y ex presidente nacional de COPARMEX y de Alfredo López Villarreal, presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, el dirigente aseguró que Coahuila es «un oasis en el desierto», pero que a pesar de esto último, definitivamente no se puede confiar ni bajar la guardia.

«En Coahuila no pueden confiarse, como nos dijeron en Alemania, creo que harían muy mal de su parte. Coahuila con los números que tiene y las condiciones que tiene que los conocemos todos, pues está llamado como lo es y es una realidad a ser un hub industrial, logístico muy importante, creo que tiene que ver precisamente la infraestructura y la parte de la comunicación», expuso.

«Les puedo poner un ejemplo, me hubiera gustado llegar a Coahuila y no a Monterrey, es un ejemplo, me parece que tienen que ver esas fortalezas, pero tienen que ver sus debilidades en el tema de comunicación y de infraestructura en un instrumento que les permita detonar la inversión en un lugar privilegiado, que insisto, se cuece aparte, pero que por ese motivo nunca, no pueden bajar la guardia», agregó.

También aseguró que en la entidad se requiere hacer un buen análisis de qué necesita Coahuila de cara a los próximos 50 años y en función de esas proyecciones está la apuesta a un futuro lleno de oportunidades, como lo tiene México actualmente.

«Los estados compiten. Si México está compitiendo para ser atractivo a la inversión, hoy los estados también juegan un papel importante de cara a esa competencia y creo que ahí no se puede bajar la guardia», sostuvo.

Señaló también que en cuanto a los riesgos que representan los autos chinos para la industria automotriz establecida en la Región Sureste de Coahuila se requiere elaborar un plan estratégico para sustituir insumos del continente asiático y desarrollar la proveeduría local.

«De igual manera en el tema de las negociaciones, de cara a la revisión del T MEC me parece que tenemos que ser muy estratégicos sobre fortalecer la región de Norteamérica y en un tema de la reducción de la dependencia con China es importante que tengamos un plan estratégico de cómo sustituir estos productos que provienen de China precisamente para hacerlos en la región de Norteamérica y ahí México tiene que levantar la mano.», puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)

JOSÉ SIERRA aseguró que Coahuila es «un oasis en el desierto», pero que a pesar de esto último, definitivamente no se puede confiar ni bajar la guardia