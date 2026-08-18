Vendrán autores galardonados a la Feria del Libro de Monterrey

Estarán presentes ganadores del Nobel, de Princesa de Asturias y del Premio Pulitzer

Monterrey, NL.- La edición 34 de la Feria Internacional del Libro Monterrey contar· con la presencia de grandes autores, como J.M.G Le Clézio, ganador del Premio Nobel de Literatura 2008, y Emanuelle Carrere, Leonardo Padura y Eduardo Matos, laureados con el Premio Princesa de Asturias en diversas disciplinas.

El evento se realizará del sábado 10 al domingo 18 de octubre, en Cintermex, su tradicional sede.

Este año, la fiesta librera se caracterizará por su riqueza intelectual, aseguró su presidenta, Carmen Junco, en la rueda de prensa ofrecida en el Tecnológico de Monterrey.

La FIL regia tendrá 14 presentaciones, entre las cuales destacan obras de Enrique Krauze y Cristina Rivera Garza.

Otras figuras literarias son Rita Dove, ganadora del Premio Pulitzer, y parte del catálogo de Vaso Roto Ediciones, Jane Teller, Hugo Mujica, Lina Meruane, Luis Armenta Malpica, Juan Villoro, David Toscana, Julieta Venegas, Javier Garciadiego y Cristina Moratû.

El programa completo ya está disponible en la página oficial de la FILMTY. (AGENCIA REFORMA)