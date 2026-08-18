Entrega Javier Díaz puente peatonal en Hacienda Narro

Anuncia que el resto del año y durante el 2027 habrá más obras sociales en todos los sectores de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González entregó el puente peatonal que se construyó en la colonia Hacienda Narro, al sur de la ciudad, obra de alto impacto social que beneficia de manera directa a miles de personas que habitan en esa zona de Saltillo.

Díaz González comentó que estos proyectos se concretan gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y anunció que en lo que resta del año y durante el 2027 se realizarán más obras en beneficio de la población.

“Esta obra es muy importante, es muy sentida por la gente de Hacienda Narro, se trata de un tiro de precisión con el que beneficiamos a muchas personas y vienen más obras sociales para el resto del año y para el 2027”, comentó Díaz González durante el evento de inauguración.

En su intervención, el regidor y diputado electo por el Distrito 15, Eduardo Medrano Aguirre, agradeció al alcalde Javier Díaz González por escuchar y atender las peticiones de la población de todos los sectores de la ciudad.

“Reconozco al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, porque trabaja a diario en campo y, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todos los días está arrancando o inaugurando obras”, apuntó Medrano.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que este puente se invirtieron 2.4 millones de pesos para brindar mayor seguridad a quienes cruzan por el arroyo de esa zona.

En representación de quienes habitan ese sector de Saltillo, Nayeli Raquel Villanueva Santana dijo que este puente peatonal será de mucha ayuda para llegar a tiempo y de forma más segura a sus actividades diarias.

“A nombre de todos queremos agradecer al alcalde Javier Díaz González porque este puente es un gran alivio para cruzar de forma segura el arroyo; cuando una autoridad escucha a la gente las cosas se hacen y se hacen bien”, afirmó Villanueva Santana.

En el evento también estuvieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez; demás integrantes del Cabildo; titulares de dependencias municipales; miembros del Comité Pro Obras, así como vecinas y vecinos del sector. (El Heraldo de Saltillo)