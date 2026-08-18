Avanza en Saltillo creación de nuevo clúster hospitalario

Se construyen cinco instituciones médicas de primer nivel en cuyo desarrollo se está llevando a cabo una inversión de recursos por un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dio a conocer este martes que hay avances en la creación de un nuevo clúster hospitalario conformado por cinco instituciones médicas de primer nivel que se ubicarán al norte de Saltillo y en cuyo desarrollo se está llevando a cabo una inversión de recursos por un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos.

Mencionó que la próxima apertura de estos nosocomios en la capital de Coahuila representa buenas noticias para la industria turística en la región, debido a la llegada de personas provenientes de otras ciudades del estado o del país para atenderse de diversos padecimientos en dichas instituciones, así como también de familiares de estos últimos, quienes con su estadía podrán generar una importante derrama económica en lo que se refiere a servicios de hospedaje, además de otros productos y servicios.

Mencionó que entre los hospitales que conformarán este nuevo clúster, están el de la cadena Star Médica, que se ubicará en bulevar Venustiano Carranza y Canadá, así como el Más Hospital, que estará en Parque Centro, el hospital MAC, que se localizará muy cerca del hotel Casa Real, el Human Hospital, en el bulevar Nazario Ortiz y el Swiss Hospital, que dará servicio próximamente en el complejo denominado Parque Norte.

Aseguró que para la instalación de estos hospitales en la ciudad de Saltillo se tomaron en cuenta factores como el pujante desarrollo industrial de la zona y el poder adquisitivo de la población.

“Hay un clúster nuevo que se va a venir junto con el hotelero, que cobra habitaciones desde 6 mil hasta 10 mil e incluso 15 mil pesos diarios, son cinco hospitales nuevos que llegarán a Saltillo, va a ser un clúster de salud, vamos a tener cinco hospitales más que representan una inversión de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos y será aproximadamente en dos años cuando empiecen a operar”, dijo el empresario.

“Se va a llenar esto y a nosotros nos encanta porque en la manera en que ellos vengan vamos a tener habitaciones, cuando llegue un paciente, no se pueden quedar ahí en el cuarto todos, se tienen que venir a los hoteles y eso nos ayuda también a nosotros a tener las noches – cuarto que requerimos, creemos que esto traerá un notable impulso también para la industria hotelera de la región”, agregó.

Por otra parte, destacó los buenos números obtenidos en la entidad por la llegada de turistas en la temporada vacacional de verano, especialmente en los Pueblos Mágicos, gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado.

“En este 2026 logramos ventas por un monto de mil 550 millones de pesos y estuvimos al 68.8 por ciento de ocupación en todo el estado, Arteaga estuvo al 85 por ciento, Parras al 90, General Cepeda al 62, Saltillo en 75, Piedras Negras al 65, Múzquiz al 52, Ciudad Acuña al 62, Monclova al 62, Torreón al 70 y Sabinas se benefició por los numerosos eventos que hubo, con un 65 por ciento”, declaró el vicepresidente de la AMHMC. (ÁNGEL AGUILAR)