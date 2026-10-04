Fuerzas Armadas nunca van a reprimir al pueblo.- CSP

Veracruz .- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las Fuerzas Armadas deben actuar bajo una convicción democrática y aseguró que nunca recibirán una orden para reprimir al pueblo.

Durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Armada de México, la Mandataria sostuvo que soldados y marinos deben conducirse dentro del marco constitucional, con respeto a los derechos humanos y bajo los principios establecidos para el uso racional de la fuerza.

«Las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo», aseguró.

«Su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley».

Ante los secretarios Raymundo Morales, de Marina, y Ricardo Trevilla, de Defensa, Sheinbaum vinculó esta concepción con la creación de la Guardia Nacional y las tareas de seguridad pública que actualmente realizan las instituciones castrenses.

«Con la Cuarta Transformación se forma la nueva Guardia Nacional, institución creada para la protección del pueblo y la seguridad pública, y una visión humanista de que las Fuerzas Armadas están profundamente ligadas a una convicción democrática», expresó.

En la Macroplaza del Malecón de Veracruz, la Mandataria calificó a soldados y marinos como pueblo uniformado, y reivindicó la ampliación de sus funciones más allá de la defensa de la soberanía.

Sheinbaum destacó su intervención en seguridad, atención de huracanes, terremotos e inundaciones, así como en la construcción de infraestructura estratégica.

«Hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad, pero también cuando un huracán deja una comunidad sin hogar, cuando un terremoto derrumba edificios, cuando una inundación amenaza a una población, o cuando México necesita de sus ingenieros, de sus capacidades para construir infraestructura estratégica», expuso.

«Ahí están nuestros marinos y nuestros soldados, cerca de la gente y al servicio del pueblo y de la nación».

La presidenta Sheinbaum hizo un recorrido por la historia de las Fuerzas Armadas, y recordó episodios en los que militares participaron tanto en la defensa del País como en rupturas del orden constitucional.

En 1913, mencionó, generales del antiguo Ejército porfirista, junto con el Embajador de Estados Unidos, participaron en el golpe de Estado que terminó con el Gobierno de Francisco I. Madero y con la vida del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez.

Frente a esa ruptura, dijo, Venustiano Carranza llamó a desconocer al Gobierno de Victoriano Huerta y encabezó el movimiento del que surgió el Ejército Constitucionalista.

«De ese largo proceso surgió una nueva concepción de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas vinculadas a la Constitución y a las instituciones de la República», sostuvo.

«Un Ejército, una Marina, surgidas del pueblo, de la lucha por la democracia y la justicia social, y la defensa del orden constitucional».

La mandataria dijo además que durante su Administración se fortalece la incorporación de mujeres a las instituciones castrenses.

«A 205 años de la creación de aquella primera Secretaría de Guerra y Marina, quiero reconocer a las Fuerzas Armadas de México por su lealtad, su profesionalismo y su entrega permanente», expresó.

Sheinbaum cerró su intervención con un reconocimiento a marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, Almirantes y Generales.

«Gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita», expresó.

«Honor y gloria a la Secretaría de Marina. Honor y gloria al Ejército y la Guardia Nacional, honor y gloria a nuestro pueblo».

En honor a la presidenta y como parte de los festejos la Armada de México se realizó un desfile militar en el que participó personal naval y del Ejército, como invitado a la ceremonia. (AGENCIA REFORMA)