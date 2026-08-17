Socky Villar de Moeller
Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 98 años
Cremación en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Ricardo García Guerra
Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 64 años
Velacion de Cenizas en Oratorio Martínez
Ubicada en Blvd Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs
Julia Anita Domínguez Aguilera
Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 69 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la iglesia San esteban a las 12:00 hrs
Traslado para su velación a Derramadero
Ofelia Sánchez Guardiola
Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 79 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Misa en la iglesia el Señor de la Misericordia a las 12:00 hrs
Inhumación el lunes en un panteón de la localidad
Isidro Garcia Jiménez
Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 64 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Traslado el lunes para su inhumación en Santa Rita de Actita, Ramos Arizpe
Jonathan Flores Bedolla
Falleció el 14 de Agosto del 2026 a la edad de 34 años
Traslado para su velación e inhumación al Estado de México
María Elena Isabel Martínez Castillo
Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 55 años
Cremación en el panteón Jardines del Santo Cristo