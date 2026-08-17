Socky Villar de Moeller

Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 98 años

Cremación en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Ricardo García Guerra

Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 64 años

Velacion de Cenizas en Oratorio Martínez

Ubicada en Blvd Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs

Julia Anita Domínguez Aguilera

Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 69 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la iglesia San esteban a las 12:00 hrs

Traslado para su velación a Derramadero

Ofelia Sánchez Guardiola

Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 79 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Misa en la iglesia el Señor de la Misericordia a las 12:00 hrs

Inhumación el lunes en un panteón de la localidad

Isidro Garcia Jiménez

Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Traslado el lunes para su inhumación en Santa Rita de Actita, Ramos Arizpe

Jonathan Flores Bedolla

Falleció el 14 de Agosto del 2026 a la edad de 34 años

Traslado para su velación e inhumación al Estado de México

María Elena Isabel Martínez Castillo

Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 55 años

Cremación en el panteón Jardines del Santo Cristo