90 AÑOS…Y LOS QUE FALTAN

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Este martes, la COPARMEX Cohuila Sureste estará celebrando su 90 aniversario con una cena de gala en Villa Ferré, a la que, por supuesto están invitados el gobernador MANOLO JIMÉNEZ, el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, y toda la plana mayor de la política y del empresariado regional.

También está confirmada la presencia de Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX; José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; y de ALFREDO LÓPEZ VILLARREAL, presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, quien en este mismo evento rendirá protesta para un segundo periodo al frente de este organismo empresarial. Y por lo significativo del acto, es de esperarse que asistan también algunos de los expresidentes, entre ellos LUÍS ARIZPE, JUAN CARLOS LÓPEZ, JORGE VERÁSTEGUI, ROBERTO CABELLO y RICARDO SANDOVAL, quienes en su momento llevaron las riendas del también conocido cómo el “sindicato patronal” que en Coahuila tiene un gran peso y representatividad.

AVANZAN SEMICONDUCTORES

Los que si tienen visa (no como ya sabes quién) y anduvieron en gira de trabajo por Estados Unidos, son los secretarios de Economía y de Educación de Coahuila, LUIS OLIVARES y EMANUEL GARZA FISHBURN, quienes visitaron la Arizona State University para ver avances en el proyecto para desarrollar en nuestro estado la industria de los semiconductores. Por lo pronto, la propia Universidad de Arizona, la más avanzada del mundo en ese sector, calificó la visita de los funcionarios de Coahuila como “un hito importante en la alianza, reuniendo a líderes del gobierno, la academia y la industria para analizar las conclusiones de un estudio de prefactibilidad sobre semiconductores y traducir dichas recomendaciones en un plan de acción concreto”. En pocas palabras, el proyecto impulsado por MANOLO JIMÉNEZ está avanzando más rápido de lo planeado, de tal forma que seguramente pronto habrá más buenas noticias al respecto.

¿OTRA VEZ SOLA?

El pasado domingo, en la Alameda de Saltillo, MORENA llevó a cabo una deslucida “asamblea informativa”, convocada para defender a Andy López Beltrán por la lamentable e irremediable pérdida de su visa, al ser considerado en los Estados Unidos cómo un peligro para su seguridad. Pero lo que más llamó la atención del evento, además de la escasa convocatoria que tuvo DIEGO DEL BOSQUE, fue la ausencia, otra vez, del delegado del Bienestar, el tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL, quien sigue brillando por su ausencia en nuestro estado. La que si llegó fue su esposa, la senadora CECILIA GUADIANA, pero una vez más, cómo ha ocurrido desde hace semanas, llegó sola. ¿Por qué ya nunca la acompaña su marido?, fue la pregunta que muchos de los pocos asistentes se hicieron. Quda claro que Américo jr va a ser postulado cómo candidato de MORENA a una diputación federal en su natal Tamaulipas (dicen que le urge el fuero); y queda claro también que, en consecuencia, es cuestión de días o semanas para que renuncie a la delegación del Bienestar en Coahuila. Pero lo que no está claro es porque ya no se deja ver al lado de la senadora. Saque usted sus propias conclusiines.

HAY DE NOTARIOS…

Si alguna lección hay que extraer de la detención en España del exnotario de Torreón Fernando Nicolás “N” por su presunta participación en un esquema de fraude inmobiliario que afectó a más de 40 personas en La Laguna, es que hace falta establecer candados más eficaces para evitar que individuos cómo este y otros similares lleguen a ejercer una función tan importante y honorable cómo lo es la del notariado. Aquí en Saltillo también tenemos algunos casos que “presumir”. Está por ejemplo el de un sujeto que, hace varios sexenios, se le aparecía al gobernador en turno en todos los eventos que podía, para pedirle que le diera trabajo. Para quitárselo de encima, el entonces gobernador le dijo un día: “trabajo no te puedo dar, pero te doy una notaría”. El otro respondió: “pero no soy abogado”. “Entonces ponte a estudiar”, le dijo el gobernador. Un año después, mágicamente, regresó con su título y hasta una mención honorífica. Y aunque lo obtuvo en una “universidad patito”, hoy es un flamante notario, muy próspero por cierto.

Otro caso es el del egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que incluso en sus ratos libres trabajaba en una radiodifusora de Saltillo, de dónde salió por la puerta de atrás. Fue parte de un grupo político y se dedicó a ser porro y a ejecutar otras actividades de choque, siempre remando en contra del sistema; hasta que un gobernador, para quitárselo de encima, le ofreció una notaría, aún a sabiendas de que no era abogado. Pero ese requisito lo resolvió también gracias a las bondades de una “universidad patito”, y hoy es notario, también muy próspero; y pese a que la notaría la obtuvo como regalo de un gobernador priista, el aludido terminó siendo un aliado incondicional del “acapulqueño” Mejía Berdeja, y hasta estuvo a punto de ser diputado “pluri”, pero se quedó en el camino debido a la pequeñísima votación que obtuvo el PT en la pasada elección en Coahuila.

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