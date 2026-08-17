Frena Trump obras fronterizas en parque nacional de Texas que colinda con Coahuila

Ordena CBP suspender temporalmente los trabajos en Big Bend ante las críticas por su impacto ambiental; el gobernador Greg Abbott asegura que recibió garantías de que no se levantará un muro ni una cerca dentro del parque

Washington.- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó suspender temporalmente los trabajos de infraestructura fronteriza que se realizaban dentro del Parque Nacional Big Bend, en Texas, mientras el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, realiza una inspección en la zona.

Scott informó este lunes que ordenó detener desde la noche del domingo todas las actividades de construcción dentro del parque, después de que maquinaria pesada comenzara a remover terreno como parte de los trabajos previstos por el Gobierno estadounidense.

La decisión ocurre después de una creciente oposición al proyecto, que ha unido a grupos ambientalistas, habitantes de la región, autoridades locales e incluso a dirigentes republicanos de Texas preocupados por las posibles afectaciones a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Estados Unidos.

Aunque inicialmente existieron planes para levantar una barrera de hasta 30 pies de altura, el proyecto fue modificado y actualmente contempla principalmente caminos para la Patrulla Fronteriza, barreras vehiculares, iluminación, sistemas de vigilancia y otra infraestructura tecnológica.

Los planes de CBP para el condado de Brewster contemplan aproximadamente 17 millas de barreras vehiculares no continuas y alrededor de 205 millas de caminos de patrullaje, algunos de hasta 24 pies de ancho y equipados con tecnología de detección.

La llegada de maquinaria pesada y el inicio de trabajos dentro de Big Bend provocaron que aumentaran las críticas ante la posibilidad de que las obras alteraran ecosistemas, sitios arqueológicos y paisajes naturales del parque.

Abbott asegura que no habrá muro

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, aseguró este lunes que recibió garantías del secretario de Seguridad Nacional de que no se construirá un muro ni una cerca dentro del Parque Nacional Big Bend.

La oposición también ha alcanzado al senador republicano por Texas John Cornyn, quien ha solicitado al Gobierno federal escuchar a las comunidades de la región antes de continuar con los trabajos.

Uno de los argumentos de quienes cuestionan el proyecto es que la accidentada geografía de Big Bend, caracterizada por montañas, cañones y enormes paredes naturales, funciona por sí misma como una barrera para los cruces ilegales.

Big Bend constituye una de las regiones naturales más espectaculares de Texas y se extiende a lo largo del Río Grande, frente al territorio mexicano.

Precisamente por tratarse de una zona fronteriza de enorme valor ambiental, las obras impulsadas por la administración Trump han generado preocupación por sus posibles efectos sobre la fauna, el paisaje y las actividades turísticas de las comunidades de la región.

La controversia comenzó desde meses atrás, cuando se conocieron los planes para extender la infraestructura del denominado “muro inteligente” hacia la región de Big Bend. Ese concepto puede incluir caminos, cámaras, sistemas de detección, iluminación y diferentes tipos de barreras físicas.

Pausa, no cancelación

Por el momento, la determinación anunciada por Rodney Scott representa una suspensión temporal y no necesariamente la cancelación definitiva del proyecto.

El comisionado de CBP realizará una evaluación sobre el terreno y sostendrá reuniones con autoridades y representantes locales antes de definir cuáles trabajos de seguridad fronteriza podrían continuar en Big Bend.

La declaración del gobernador Abbott, sin embargo, abre la posibilidad de que el Gobierno estadounidense descarte definitivamente la construcción de un muro o cerca dentro del parque y concentre sus esfuerzos en alternativas tecnológicas, como drones, sensores y fibra óptica.

La decisión final será particularmente relevante para esta zona de la frontera entre Texas y México, donde el Gobierno de Trump busca reforzar la vigilancia migratoria sin provocar mayores afectaciones a uno de los parques nacionales más importantes del sur de Estados Unidos. (El Heraldo de Saltillo)