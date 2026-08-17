Con oficina móvil, acercará el SAT sus servicios a contribuyentes de cinco municipios de Coahuila

Este lunes, la administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Coahuila, Grethel Ramos Mercado, anunció que del 18 al 20 de agosto la oficina móvil de esa dependencia llegará a los municipios de Castaños, Abasolo, Frontera, Matamoros y San Juan de Sabinas para atender a las personas que requieren realizar algún trámite fiscal.

Informó que dicho módulo itinerante dará servicio este martes 18 de agosto en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en el municipio de Castaños y se ubicará en la Calle Hidalgo número 100 de la Zona Centro, en tanto que el miércoles 19 estará en el municipio de Abasolo y se instalará en la Calle Nacional número 402 también de la Zona Centro de esa localidad.

El 20 de agosto se acudirá con la oficina móvil al municipio de Frontera, donde se instalará en la calle Progreso número 102 de la Zona Centro, mientras que el martes 18 de agosto, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, estará en el municipio de Matamoros en Calle Pabellón y Avenida Independencia, sin número de la zona centro.

Además, el jueves 20 de agosto, los contribuyentes podrán asistir al Palacio Municipal de San Juan de Sabinas donde la atención se brindará de 9:00 a 4:00 de la tarde, donde la oficina móvil estará ubicada en Avenida Simpson, sin número, en la colonia Del Seis.

“Sabemos que en algunos sectores de contribuyentes que se les dificulta el acudir con nosotros para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, Coahuila es uno de los estados más grandes del país territorialmente hablando, entonces se les dificulta a los contribuyentes trasladarse a las oficinas que se ubican ya sea en Torreón, Piedras Negras o aquí en Saltillo, por lo que salimos hacia los municipios a brindar los servicios”, dijo la administradora.

Grethel Ramos destacó que los contribuyentes de estos municipios no necesitan tramitar cita para solicitar los diferentes servicios que se ofrecen en esta oficina móvil.

“Los servicios que se brindan son los de inscripción al RFC, la firma electrónica por primera vez, igual la renovación, orientación fiscal, actualizaciones al RFC y de igual manera la famosa constancia de situación fiscal, entonces es importante que el contribuyente tenga conocimiento que estamos haciendo este tipo de actividades para brindar todo tipo de orientación y que esté al pendiente de las redes sociales porque ahí se publican los calendarios de las oficinas móviles”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)