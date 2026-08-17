Miguel Riquelme  refuerza seguridad en espacios públicos de Torreón con entrega de bicicletas

El alcalde entregó bicicletas a los policías para incrementar los rondines en La Línea Verde, Bosque Venustiano Carranza y el Bosque Urbano

Torreón, Coah.- Con la finalidad de incrementar la presencia de seguridad en los espacios públicos de Torreón, este lunes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó bicicletas y equipamiento a los policías que realizarán recorridos permanentes en La Línea Verde, Bosque Venustiano Carranza y el Bosque Urbano.

Luego de que hace unos días el presidente municipal recorrió diversos espacios públicos del municipio, y atendió directamente las peticiones de los usuarios, el edil instruyó que de manera inmediata se reforzara la seguridad para que los deportistas, familias y visitantes disfrutaran con tranquilidad de los parques.

Conforme a la iniciativa del edil, este lunes se complementó esta acción con la entrega de equipamiento y bicicletas para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que brindan atención a estas áreas verdes.

“Esta estrategia permitirá fortalecer la vigilancia, mantener una mayor cercanía con las familias y responder con oportunidad ante cualquier situación. Seguiremos trabajando para que los espacios públicos sean seguros para todos”, expresó el edil.

El alcalde entregó bicicletas tipo montaña, con su respectivo equipo de protección: casco, rodilleras y coderas, con una inversión de 117 mil pesos. Estas herramientas son necesarias para desempeñar de mejor manera las labores de prevención y vigilancia.

El uso de bicicletas permitirá a los oficiales realizar una vigilancia más cercana y dinámica. Estas unidades facilitarán el desplazamiento de los elementos al interior de los espacios públicos, lo cual les permitirá mantener una presencia preventiva constante y atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse.

Los recorridos en bicicleta se complementarán con los operativos y patrullajes de las unidades motorizadas que se mantienen en campo, de manera que se cuente con una cobertura integral y una respuesta más eficiente ante cualquier incidencia. (El Heraldo de Saltillo)