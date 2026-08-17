Mantiene Javier Díaz atención permanente al pavimento en vialidades

Brigadas de “Aquí Andamos” atienden reportes ciudadanos

Con el propósito de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por las calles de Saltillo, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene una atención permanente a la rehabilitación de vialidades en diferentes sectores de la ciudad.

Como parte de estas acciones, se realizaron trabajos de reparación en diversos puntos del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el sector comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores.

De igual manera, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” atendieron tramos de pavimento deteriorado sobre la calle Francisco Arizpe y Ramos, en la colonia Balcones de la Aurora, a fin de mejorar las condiciones de esta vialidad.

Estos trabajos se extendieron a la colonia González Cepeda, donde se intervino en distintos tramos de las vialidades Río Agua Naval y Río Bravo, con lo que se da respuesta a las necesidades de este sector.

El alcalde Javier Díaz González resaltó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender los puntos que presentan deterioro, tanto en las principales avenidas y bulevares como en las calles de las colonias y barrios de la capital de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)