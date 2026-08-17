Lanzan línea de camisetas a beneficio de la Casa del Migrante de Saltillo

Con mensajes de concientización sobre la movilidad humana, la Casa del Migrante de Saltillo puso a la venta tres modelos de camisetas; cada prenda tiene un costo mínimo de 200 pesos y lo recaudado será destinado a la compra de alimentos para las personas atendidas en este espacio

Para generar conciencia sobre la movilidad humana y, al mismo tiempo, contribuir a cubrir las necesidades de alimentación de las personas migrantes que atiende, la Casa del Migrante de Saltillo puso a la venta camisetas con mensajes alusivos a la migración.

Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, explicó que se trata de tres diseños con frases que buscan llevar un mensaje de sensibilización a la población, entre ellas «Todos somos migrantes, pero no todos cruzamos fronteras».

«Son playeras que mandan mensajes que concientizan a la población, a la comunidad, sobre las personas migrantes y con esto podemos ayudar también al trabajo que hace la Casa del Migrante», señaló.

Las prendas están disponibles para hombres y mujeres, en todas las tallas, y son elaboradas con tela de microfibra, similar a la utilizada en ropa deportiva, por lo que son de secado rápido.

El costo base de cada camiseta es de 200 pesos, aunque quienes deseen aportar una cantidad mayor pueden hacerlo como parte de la misma campaña de apoyo.

Las personas interesadas en adquirir alguna de las camisetas pueden solicitar información y realizar su pedido mediante WhatsApp en el número 844 442 0870.

El entrevistado destacó que la campaña también busca mantener visible el mensaje de solidaridad hacia las personas extranjeras que llegan a Coahuila, con la intención de fortalecer una cultura de inclusión y respeto.

«La idea es seguir haciendo de Saltillo y de Coahuila un espacio que es prácticamente un santuario para las personas extranjeras, queremos que eso se siga fomentando a través de lo visible, de lo que podamos comunicar cuando caminamos por la calle, cuando hacemos ejercicio», expresó.

Además del componente de concientización, la campaña tiene un objetivo directo para la operación cotidiana de la Casa del Migrante, ya que los recursos obtenidos por la venta de estas prendas serán destinados específicamente a la adquisición de alimentos.

«La otra idea es complementar el gasto corriente que tiene la Casa del Migrante de Saltillo. Estas prendas se van a ir directamente al consumo de alimentos, que es el fin que tiene este tipo de campaña específicamente de las camisetas. Con esto nos ayudamos un poquito a poder solventar el tema de los alimentos», concluyó. (OMAR SOTO)