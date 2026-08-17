Intensifica Gobierno de Saltillo limpieza de arroyos

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” refuerzan la atención en diferentes sectores de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza en arroyos y cauces naturales de la ciudad, con el propósito de mantenerlos libres de basura y maleza, así como fortalecer la prevención durante la temporada de lluvias.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, las brigadas municipales, con apoyo de maquinaria pesada, reforzaron la atención en 34 puntos estratégicos de diferentes sectores de Saltillo.

Este lunes, las cuadrillas trabajaron en el Arroyo del Cuatro, a la altura del bulevar Jesús Valdez Sánchez, a un costado de la planta Martinrea, en el sector Los Ramones, donde realizaron el retiro de maleza, poda de árboles y deshierbe para facilitar el flujo del agua.

A la par, otro equipo atendió el mismo arroyo en el punto donde atraviesa Prolongación Otilio González y Avenida Oriente, a la altura de la colonia Vista Hermosa.

En este lugar se llevaron a cabo labores de poda de árboles, retiro de basura y maleza, además de la aplicación de pintura en el puente peatonal ubicado en la zona.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones tienen como prioridad brindar mayor seguridad a las familias, particularmente a quienes habitan cerca de los cauces naturales de agua, y mantener estos espacios en mejores condiciones ante la presencia de lluvias.

Javier Díaz instruyó mantener estas acciones de manera permanente y atender aquellos puntos que requieren mayor atención durante la temporada. (El Heraldo de Saltillo)