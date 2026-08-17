En Saltillo, homenajean a Juan Rulfo con exposición

«¿No oyes ladrar a los cuadros? Juan Rulfo Revisitado», de Alejandro Cerecero, Gustavo Adame y José Omar Rodríguez, reúne más de 50 obras inspiradas en el universo literario del autor de «Pedro Páramo»

El universo literario de Juan Rulfo llegó a las paredes de El Cerdo de Babel, en Saltillo, a través de una exposición colectiva que reúne más de 50 piezas realizadas por los artistas visuales Alejandro Cerecero, Gustavo Adame y José Omar Rodríguez, como parte de la conmemoración por los 40 años del fallecimiento del escritor jalisciense.

Bajo el título «¿No oyes ladrar a los cuadros? Juan Rulfo Revisitado», la muestra reúne obras inspiradas en los cuentos y en la novela «Pedro Páramo», en una propuesta que busca trasladar al lenguaje visual algunos de los personajes, atmósferas y universos creados por Rulfo.

Sergio Castillo Lara, propietario de la taberna y recinto cultural independiente El Cerdo de Babel, destacó que esta representa la exposición número 21 de Alejandro Cerecero en este espacio, manteniendo una tradición que se remonta a más de dos décadas.

«Esta es la exposición número 21 del maestro Alejandro Cerecero en El Cerdo de Babel, lo cual para nosotros es un honor que a dos décadas de la primera vez, continuemos con esta tradición de montar esta exposición cada agosto», señaló.

A lo largo de los últimos años, Cerecero también ha compartido este espacio con Gustavo Adame y José Omar Rodríguez, artistas visuales y plásticos que fueron sus alumnos y que han participado en por lo menos cuatro exposiciones en El Cerdo de Babel.

Los tres artistas tomaron como punto de partida la obra de Juan Rulfo para desarrollar una serie que se suma desde Saltillo a las actividades de conmemoración por las cuatro décadas del fallecimiento del escritor.

«En esta ocasión tomaron la iniciativa de hacer toda una serie en torno al universo de Juan Rulfo, de sus cuentos, de su novela Pedro Páramo, para conmemorar los 40 años del fallecimiento del escritor, de esta forma Saltillo se suma un poco a la conmemoración de este aniversario luctuoso», explicó Castillo Lara.

La exposición presenta una variedad de técnicas, entre las que predominan la pintura al óleo y el acrílico, además de incluir grabados y collages, lo que permite abordar desde distintas perspectivas el imaginario de uno de los autores fundamentales de la literatura mexicana.

«Las técnicas son mixtas, principalmente hay pinturas al óleo y acrílicos, también hay algunos grabados, algunos collages y son más de 50 piezas las que componen esta exposición», detalló.

La muestra permanecerá abierta al público durante lo que resta de agosto y todo septiembre, con la posibilidad de extenderse hasta la primera semana de octubre, por lo que los visitantes aún tendrán varias semanas para conocer la propuesta artística

«¿No oyes ladrar a los cuadros? Juan Rulfo Revisitado» puede visitarse en El Cerdo de Babel, ubicado en Ocampo 324, en la Zona Centro de Saltillo, recinto que durante más de dos décadas ha mantenido una oferta de exposiciones y actividades culturales independientes en la ciudad. (OMAR SOTO)