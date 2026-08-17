Listo Coahuila para reanudar exportación de ganado a EU

Pero deberá esperar segunda etapa de apertura a finales de octubre, señala Jesús María Montemayor

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, dijo este lunes que aunque Coahuila ya se encuentra listo para reanudar la exportación hacia Estados Unidos de ganado producido en la entidad —tras el cierre de las fronteras desde hace casi dos años debido a la crisis sanitaria generada por los casos de gusano barrenador— tendrá que esperar a la segunda etapa del proceso de apertura, que tendrá lugar a finales de octubre, cuando sean reabiertos los cruces de Nuevo México y Texas.

Aseguró que por parte de Coahuila ya se tienen cumplidos la totalidad de los protocolos, además de que ya se encuentra también cubiertos la totalidad de los trámites y adecuaciones efectuadas a las estaciones cuarentenales para reanudar el proceso de exportación de cabezas de ganado al vecino país.

Recordó que el 24 de agosto se llevará a cabo esta reapertura en Sonora, dentro de un procedimiento que se llevará a cabo de forma paulatina y en el que se arrancará con el envío de sólo 750 cabezas diarias por parte de esa entidad, además de implementarse otras medidas que incluyen el uso de caninos por parte de Estados Unidos dentro de este nuevo esquema de detección y el uso del nuevo arete electrónico, que va a suplir al arete azul.

“La decisión del gobierno americano conlleva a varias cosas, una es la presión que ya tienen ellos en cuanto a precios en el tema de la carne en Estados Unidos por un lado. Coahuila está listo, esto es muy importante comentarlo, ya no falta ni un documento, ni un papel ni alguna adecuación a sus estaciones cuarentenales para exportar, entonces tenemos un gran avance, esto fue gracias a la gran inversión que se dio por parte del gobierno del estado y de la Unión Ganadera”, señaló.

“Sí es importante comentarles que va a ser paulatino y que va a ser despacio, empieza Sonora, van a estar verificando los americanos que el protocolo funcione, que no haya casos a 200 millas de donde está el puerto de inspección, esa es la primera etapa. Nuestro cálculo, lo platicaba con el Departamento de Agricultura de SENASICA, es que en un mes y medio más o menos se venga la segunda etapa donde estaría considerado Nuevo México y Texas, que sería por ahí de finales de octubre”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)