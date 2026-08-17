Reanuda Facultad de Psicología terapias a bajo costo tras vacaciones de verano

La institución retomó la atención en su Central de Servicios Psicológicos y Clínica de Posgrado, con consultas abiertas a la población en general desde 80 pesos la primera sesión y 60 las subsecuentes

Luego del período vacacional de verano, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Saltillo reanudó sus servicios de atención psicológica, con terapias a bajo costo dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la población en general.

José González Tovar, director de la Facultad, informó que con el regreso a las actividades académicas también se retomó la atención en la Central de Servicios Psicológicos y en la Clínica de Posgrado, donde se ofrecen diferentes alternativas de atención.

«Estamos retomando después del lapso que tuvimos ahora en el verano como período vacacional y retomamos actividades para la apertura de nuestra Central de Servicios Psicológicos y de la Clínica de Posgrado», señaló.

El servicio contempla atención en diferentes áreas, incluida la infantil, preventiva y de posgrado, con una cuota de 80 pesos para la primera consulta y de 60 pesos para las sesiones subsecuentes.

González Tovar explicó que estas tarifas se han mantenido durante los últimos dos años con la intención de que el costo no represente una barrera para quienes necesitan atención psicológica, particularmente porque los procesos terapéuticos pueden extenderse durante varias sesiones.

«El costo, esto es para cualquier tipo de consulta, tanto del área infantil como preventiva y posgrado, es de 80 pesos la primera consulta y de 60 pesos las consultas subsecuentes. Esto lo hemos mantenido ya durante dos años buscando también que sea un precio bastante accesible», indicó.

Las terapias son impartidas por estudiantes de semestres avanzados y de posgrado, de acuerdo con el área correspondiente, bajo la supervisión y asesoría de docentes de la Facultad, además de desarrollarse bajo lineamientos de confidencialidad.

Destacó que mantener costos accesibles permite que los pacientes puedan dar continuidad a sus procesos y no tengan que interrumpirlos por motivos económicos.

«Sobre todo considerando que bueno no va a ser una o dos sesiones las que van a estar acudiendo, sino que va a ser todo un proceso que va a requerir cierto tiempo y por lo tanto pues hay que garantizar que puedan permanecer durante toda su intervención», apuntó.

El académico también resaltó la importancia de fomentar una cultura de prevención en materia de salud mental, pues atender oportunamente situaciones emocionales puede evitar que estas se agraven y terminen afectando otras áreas de la vida de las personas.

«Realmente si nosotros tenemos esta cultura también de la prevención en el tema de salud mental, pues podemos ahorrarnos futuros costos que pudieran interferir y que pudieran afectar nuestra salud mental», explicó.

Añadió que problemas que inicialmente pueden parecer menores, como dificultades para tomar decisiones o situaciones relacionadas con la autoestima, pueden crecer si no son atendidos de manera oportuna.

«Si nosotros lo atendemos de manera oportuna, podemos prevenir que este tipo de problemáticas crezcan, se vuelvan crónicas y que pueden llegar a afectar a otros aspectos, a otras esferas de nuestra vida», señaló.

¿Dónde agendar?

Las personas interesadas pueden solicitar información a través de las redes sociales de la Facultad de Psicología o comunicarse directamente al 844 412 3528, donde serán canalizadas al departamento correspondiente para solicitar una consulta.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en las instalaciones de la Facultad de Psicología, ubicadas en Camporredondo. (OMAR SOTO)