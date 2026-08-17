Que servicio social de estudiantes sea acreditado como experiencia laboral, promueve Guillermo Ruiz

En sesión de la Diputación Permanente y mediante punto de acuerdo, el diputado Guillermo Ruiz Guerra, exhortó a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal a impulsar mecanismos para que jóvenes que realicen su servicio social acrediten actividades, habilidades y competencias desarrolladas durante el mismo; a fin de que dicha experiencia sea considerada en sus procesos de inserción laboral.

Para conseguir un empleo formal, se exige a la juventud mexicana experiencia laboral comprobable, señaló el diputado; sin embargo, resulta prácticamente imposible adquirirla, si las organizaciones no brindan la primera oportunidad. Esta contradicción genera un círculo que limita a la juventud, retrasa su independencia económica, y desaprovecha el talento, la preparación y el compromiso de una generación que ha dedicado años a formarse académicamente con la esperanza de construir un futuro prometedor.

Frente a este panorama, es imposible ignorar el papel que desempeña el servicio social. De acuerdo con Ruiz Guerra, en muchos casos, las y los estudiantes asumen responsabilidades semejantes a las del personal contratado; desarrollando habilidades de trabajo colaborativo, liderazgo, atención ciudadana, resolución de conflictos, elaboración de proyectos y otras actividades que fortalecen su perfil profesional; sin embargo, una vez concluido el servicio social, esa experiencia rara vez puede acreditarse formalmente en el ámbito profesional. Así, cientos de horas de trabajo, aprendizaje, esfuerzo y servicio a la comunidad permanecen invisibles al momento de buscar empleo.

“Las y los jóvenes no necesitan que se les regalen oportunidades, necesitan que se reconozca el esfuerzo que ya han realizado”, aseguró Guillermo Ruiz. Si el servicio social les permite adquirir conocimientos, asumir responsabilidades y desarrollar competencias profesionales en beneficio de la sociedad, también debe representar una experiencia con valor al momento de buscar su primer empleo. (El Heraldo de Saltillo)