Concientizan desde el DIF Ramos Arizpe sobre la importancia de atender la salud mental

Con el fin de fortalecer la prevención y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia del bienestar emocional, personal del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ramos Arizpe visitó las instalaciones del DIF Municipal para compartir información relacionada con el cuidado de la salud mental.

La actividad estuvo dirigida tanto a usuarios que acuden diariamente a recibir los diferentes servicios que ofrece el organismo municipal como a trabajadores de la institución, con quienes se abordaron aspectos encaminados a reconocer la importancia de atender oportunamente la salud emocional.

Concepción Baeza Padilla, psicóloga del CIJ Ramos Arizpe, destacó que este tipo de acercamientos permiten llevar información preventiva directamente a distintos sectores de la población, tanto ciudadanos como servidores públicos y generar una mayor cultura en torno al cuidado de la salud mental.

“Buscamos compartir información que ayude a las personas a reconocer la importancia de cuidar su salud mental, entender que forma parte de nuestro bienestar integral y que debemos prestarle atención de la misma manera que cuidamos nuestra salud física”, señaló.

“Es importante que las personas cuenten con información, conozcan la importancia de expresar lo que sienten y sepan que acercarse a solicitar orientación o apoyo profesional también es una forma de cuidar de sí mismos”, agregó.

Finalmente, la psicóloga del CIJ en Ramos Arizpe expuso que se continúa impulsando actividades informativas y preventivas en coordinación con instituciones del municipio, escuelas y empresas con el objetivo de acercar herramientas que contribuyan al bienestar emocional de todas y todos. (EDUARDO SERNA)