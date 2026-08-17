Arrancan con éxito los talleres sabatinos en el DIF Saltillo

Son totalmente gratuitos en beneficio de las y los ciudadanos

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que arrancaron con éxito los cinco talleres sabatinos, mismos que contaron con inscripción totalmente gratuita en beneficio de las y los ciudadanos.

Los talleres son de inglés 1 y 2, piñatas, computación, tejido y elaboración de velas y jabones, y cada uno de ellos tiene cupo lleno.

“Mucha gente nos solicitaba los talleres los sábados; había quienes trabajan o estudian entre semana y se les complicaba acudir de lunes a viernes, por ello arrancamos estos talleres sabatinos y en pocos días se llenaron”, refirió Luly López Naranjo.

Mencionó que los talleres sabatinos se llevan a cabo de 9:00 de la mañana a 12:30 del mediodía en las instalaciones del DIF Saltillo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo invitó a las personas interesadas en participar en los talleres sabatinos a mantenerse pendientes de las redes oficiales del organismo para conocer las fechas en que se vuelvan a abrir las inscripciones.

Abrirán nuevos grupos gratuitos entre semana

El DIF Saltillo informó que se abrirán nuevos grupos gratuitos entre semana, con horario de 9:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, para quienes deseen participar.

Los lunes será el taller de elaboración de velas y jabones; los martes, de huertos familiares y tecnología cosmética; los miércoles, el taller de piñatas; los jueves, de globoflexia; y los viernes, de tejido.

El registro es presencial en el DIF Saltillo, ubicado en Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Es necesario llevar copias de la INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Se informó que se cuenta con cupo limitado en cada taller, por lo que se exhortó a las y los interesados a acudir lo más pronto posible. (El Heraldo de Saltillo)