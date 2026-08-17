Aprovechan saltillenses la Feria del Emprendedor, edición Regreso a Clases

Apoya Municipio a las y los emprendedores y a la ciudadanía para adquirir productos o servicios

Con el apoyo y respaldo del alcalde Javier Díaz González, se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal la Feria del Emprendedor, que en esta edición estuvo dedicada al Regreso a Clases.

En representación del presidente municipal, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, reiteró que la Presidencia Municipal siempre estará abierta para llevar a cabo este tipo de eventos.

“Sepan que el alcalde Javier Díaz va a seguir impulsando espacios y oportunidades para que las y los emprendedores den a conocer sus productos y servicios”, dijo.

Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico, mencionó que en esta Feria del Emprendedor participaron 40 expositores, quienes tuvieron la oportunidad de darse a conocer, ofrecer sus productos y servicios a la comunidad, además de incrementar sus ingresos.

Durante la mañana y la tarde, cientos de saltillenses tuvieron la oportunidad de encontrar en un solo lugar diferentes productos y servicios para el próximo inicio del ciclo escolar.

La Feria del Emprendedor, que tuvo el apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres, ofreció una amplia variedad de productos y servicios como mochilas, cuadernos, colores, marcadores, sacapuntas, borradores, reglas, lapiceras, loncheras y termos.

Además de asesorías académicas, moños, calcetas, ropa, perfumería, productos artesanales, postres y bisutería, entre otros.

También se instaló un stand de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado con información sobre capacitaciones y programas disponibles para orientar a las y los emprendedores. (El Heraldo de Saltillo)