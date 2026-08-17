¿Quieres correr o caminar con tu perro por una buena causa? Participa este domingo en el Perrunners 2026

Este domingo a las 12 del mediodía, en instalaciones del Bosque Urbano Ejército Mexicano, en Saltillo, se llevará a cabo el evento denominado Perrunners, al que convoca la organización Acción y Rescate Saltillo de recabar fondos para apoyar en la operación de esa y otras agrupaciones rescatistas como Rescate Perruno, Esterilizados AC, Fundación Naricitas Sin Hogar, y Lomitos al Rescate AC.

Quienes deseen tomar parte en este evento podrán hacerlo mediante un donativo de solamente 100 pesos, que incluye medalla y kit de hidratación, además de darse a conocer que los interesados podrán registrarse a través del número de WhatsApp 844 543 0017.

Además, quienes así lo deseen podrán adquirir la pulsera naranja, con la que podrán tener también derecho a rifas y otras actividades especiales que tendrán lugar en ese mismo evento, en el que de igual manera, habrá feria de adopciones, venta de comida y colecta de croquetas y artículos de aseo para los albergues de esas instituciones. (ÁNGEL AGUILAR)