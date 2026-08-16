Promueve control canino la adopción responsable de perros

La adopción contribuye a reducir la sobre población de perros en situación de calle

Torreón.- Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y brindar una segunda oportunidad a los perros que se encuentran bajo resguardo, la Administración Municipal, a través de Control Canino Torreón, invita a la ciudadanía a sumarse al programa de adopción responsable.

Elizabeth Torres Ugarte, encargada del departamento, destacó que adoptar un perro representa una decisión que implica compromiso, responsabilidad y disposición para garantizar su bienestar durante toda su vida.

Señaló que antes de integrar una mascota al hogar, es importante que las familias valoren aspectos como el espacio disponible, el tiempo que requiere su atención, los cuidados veterinarios, una alimentación adecuada y los gastos inherentes a su manutención.

«Cada adopción responsable transforma la vida de un animal y fortalece la cultura del respeto y cuidado hacia los seres sintientes. Nuestro objetivo es que cada perro encuentre un hogar donde reciba protección, atención y cariño», expresó.

Como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Miguel Riquelme Solís, Control Canino Torreón mantiene de manera permanente este programa, mediante el cual las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones para conocer a los perros disponibles para adopción y recibir orientación sobre el proceso.

La dependencia reiteró el llamado a la población a reflexionar sobre la responsabilidad que implica adoptar una mascota, ya que esta decisión representa un compromiso de largo plazo para garantizar su salud, seguridad y calidad de vida.

Control Canino se encuentra ubicado en Carretera Santa Fe, Espinoza número 137, el horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. (El Heraldo de Saltillo)