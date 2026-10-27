PAN Y MC, EN LA MISERIA

Tras no alcanzar el 3% de la votación válida en la pasada elección de diputados locales en Coahuila, el PAN y Movimiento Ciudadano perdieron el derecho al financiamiento público ordinario estatal, conforme al Artículo 28 del Código Electoral, de tal forma que no recibirán ni un peso del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para operación ordinaria. Por lo tanto, solo les queda lo que marca el Artículo 58 del mismo Código para gastos de campaña de ayuntamientos, que en resumidas cuentas, es una miseria.

Por ejemplo, a Movimiento Ciudadano le corresponderían alrededor de 1.15 millones de pesos para las 38 alcaldías, mientras que el PAN recibiría entre 1.1 y 1.3 millones, lo cual, dividido entre las 38 planillas que cada partido debe postular, da un aproximado de 30 mil pesos por cada una. Con eso no podrían pagar ni siquiera el costo de un anuncio espectacular, mucho menos lo que cuesta una campaña en forma.

MENOS DE 700 PESOS

Pensar que alguien puede realizar una campaña competitiva con ese monto es absurdo. En los 45 días que durarán las campañas, los candidatos panistas y emecistas tendrían algo así como 672 pesos por día. Imposible que con esa cantidad puedan adquirir volantes, promocionales, publicidad, gasolina, alimentos de quienes acompañen al candidato, etc.

Esperar que desde las dirigencias nacionales apoyen con algo de dinero también resulta impensable, ya que estamos hablando de la elección mas grande en la historia en la que estarán en juego 17 gubernaturas, 500 diputaciones Federales, 1 mil 098 diputaciones locales y 18 mil 494 cargos municipales, por lo que tanto el PAN cómo MC van a enfocar sus baterías a los estados y distritos dónde tienen mayores posibilidades de triunfo, lo cual no es el caso de Coahuila para ninguno de los dos partidos.

ALIANZA, ÚNICA SALIDA

Por eso, tanto para los albiazules cómo para los naranjas, su única esperanza es que sus dirigencias nacionales entiendan que, si no hacen alianza con el PRI, se van a quedar como el chinito, nada más mirando.

Pero en cambio, si el panista JORGE ROMERO y el emecista JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ deciden ir en solitario, el mensaje será muy claro: que lo que pasa en Coahuila a ellos no les interesa, que ya dan por perdida la elección en nuestro estado, y que prefieren enfocarse en los estados dónde sí tienen alguna posibilidad de ganar.

CAMPAÑA ANTICIPADA

Cambiando de partido, el que anda descaradamente en campaña muuuuuy anticipada en su sueño guajiro de ser gobernador, es el senador morenista ALFONSO CEPEDA SALAS, quien tuvo la “genial” y “original” idea de instalar un módulo móvil de salud en el municipio de Nava, con su nombre y el de su protegida, la aún diputada MAGALY HERNÁNDEZ, plasmado en grandes letras junto con el logotipo de MORENA, en lo que evidentemente es una promoción personalizada pagada con recursos públicos.

La “brillante” idea se la copiaron Poncho y Magaly al diputado ALBERTO HURTADO, quien hizo lo mismo para promoverse con rumbo a la reelección, aunque finalmente falló en el intento; y también a la senadora ANDREA CHÁVEZ, quien infructuosamente buscó convertirse en la candidata morenista a la gubernatura de Chihuahua. A ver si no resulta que al líder magisterial su camioncito de la salud también lo manda a terapia intensiva.

MORENOS CONTRA JACOBO

En Piedras Negras, aunque usted no lo crea, el inestable alcalde JACOBO RODRÍGUEZ fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila por los regidores de su propio partido, MORENA, y de su aliado, el “Partido de la Traición”, por haber incurrido en diversas irregularidades en contratos publicitarios por casi 21 millones de pesos.

Con ésta denuncia, la fiscal KARLA SAMPERIO, que ha demostrado ser muy efectiva en su trabajo, y de ello da cuenta la exalcaldesa de Múzquiz Tania “N”, ya trae en la mira a Jacobo y sus múltiples maromas. Y que conste que fueron los propios integrantes de su partido y sus aliados —los que responden a las órdenes del acapulqueño Berdeja—, los que lo denunciaron. “Cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, dice el refrán.

GOLPE A LAS FAMILIAS

México está en quiebra y al Gobierno Federal le urge sacar dinero de dónde pueda. Por eso el Paquete Fiscal del próximo año plantea disposiciones que, además de aumentar desproporcionadamente la mega deuda que nos dejó la irresponsabilidad de LÓPEZ OBRADOR, representan un duro golpe para las finanzas de comerciantes y empresarios, y ponen en riesgo miles de empleos en todo el país.

Por eso, el senador GABIEL ELIZONDO manifestó que va a votar en contra del proyecto planteado por MORENA, mostrando la congruencia que lo caracteriza y el compromiso que tiene con los ciudadanos, a diferencia de los morenistas, a los que sólo les interesa ver por sus propios intereses.

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