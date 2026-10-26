LE GANÓ EL HÍGADO

Mal y de malas se vio el todavía diputado local ALBERTO HURTADO, al responderle de forma grosera a un ciudadano que le hizo un comentario en redes sociales. Resulta que el morenista presumió en sus redes que se había sometido a una operación de tabique en un hospital privado de Monterrey, por lo que varias personas le reclamaron el que no hubiera utilizado los servicios del IMSS o del ISSSTE. A uno de ellos, Hurtado le respondió: “Si hubieras pagado tú, con gusto me opero dónde digas”.

Pero rersulta que sí, que ese ciudadano y todos los que pagamos impuestos le pagamos la operación a Hurtado, porque de ahí provienen sus ingresos cómo servidor público que es. Así es que su respuesta, además de grosera, estuvo fuera de lugar, pero además, ¿que no se supone — según dicen los de la 4t—, que el sistema de salud pública de México es el mejor del mundo? Entonces, ¿porque el casi exdiputado tuvo que recurrir a un hospital privado? Mejor se hubiera quedado callado, en lugar de andar tratando de lucrar políticamente hasta de una simple operación.

MÁS VALE PREVENIR

En Monclova, todas las parroquias recibieron la semana pasada una extraña notificación por parte de Protección Civil, en la cual se les anticipaba la visita de inspectores para revisar las condiciones de los templos, los altares, las imágenes y las cruces. Y es que tras lo ocurrido hace unos días en Guayaquil, Ecuador, dónde un enorme crucifijo de madera se desprendió de la pared del altar en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cobrando la vida del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, seguramente el titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova, PEDRO ALVARADO FLORES, prefirió curarse en salud. Más vale prevenir que lamentar.

¿SARO SE CAMBIA AL PRI?

Dicen en Ramos Arizpe que la semana pasada vieron al exalcalde y exsenador ERNESTO SARO BOARDMAN entrando a las oficinal del PRI Municipal, y de inmediato se soltaron los rumores especulando que el panista más panista en la historia del municipio estaría pensando en cambiarse a las filas del tricolor. Y es que no se puede negar que el PAN, tras haber gobernado Ramos en diferentes ocasiones, es ahora un partido en vías de extinción, y gran parte de la culpa de que así sea la tiene el propio Saro, porque nunca quiso soltar el control que ejerció en su partido, ni permitió que surgieran nuevas figuras que pudieran darle continuidad a su trabajo. Así es que difícilmente en el PRI le van a abrir las puertas, porque francamente, es muy poco lo que puede aportar.

NUEVO VUELO

Lo más interesante de la reciente visita de funcionarios de Aeroméxico al aeropuerto “Plan de Guadalupe” ubicado en Ramos Arizpe, es que el nuevo vuelo que están planteando tendría cómo destino el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” en la Ciudad de México, y no el AIFA, cómo ocurre con el vuelo existente de Viva Aerobús. La diferencia es fundamental: los vuelos con Aeroméxico son mucho más caros que los de Viva, pero el “Benito Juárez” es un aeropuerto mejor ubicado que el AIFA, y con mucho más conexiones nacionales e internacionales. Así es que si se concreta esta segunda opción, va a beneficiar a muchas personas y a muchas empresas en la Región Sureste del estado. En esas andan MARÍA BÁRBARA CEPEDA y OSCAR PÉREZ BENAVIDES, ojalá lo concreten.

BASURA EN ARTEAGA

En un grupo de Whatsapp, del cual forma parte la alcaldesa de Arteaga, ANA KAREN SÁNCHEZ y varios integrantes de su gobierno, el actuario FRANCISCO MIGUEL AGUIRRE puso de manifiesto la gran cantidad de basura que los paseantes dejan cada fin de semana en algunos parajes ubicados entre El Tunal y La Carbonera. Pancho Miguel tiene mucha razón, pero además el mismo descuido se observa en prácticamente todos los ejidos y comunidades de la sierra de Arteaga. Lo peor del caso es que, ante el mensaje del actuario, ni la alcaldesa ni alguno de sus colaboradores se dignaron a responder algo. Tal vez se le olvida a Ana Karen que gran parte de la fortaleza económica del municipio que gobierna proviene precisamente de los atractivos naturales con que cuenta en la zona serrana, por lo que su gobierno está obligado a cuidarlos y protegerlos. La acumulación de basura, ademas de afear el paisaje y dañar el medio ambiente, eventualmente se convierte también en combustible para los incendios forestales, por lo que Ana Karen debería de implementar medidas ante este problema, preventivas y correctivas.

YA ANDA EN CAMPAÑA

Pese a los malos resultados que ha tenido cómo alcalde, el que ya anda en campaña por la reelección es el de Piedras Negras, el morenista JACOBO RODRÍGUEZ, quien contrató el servicio de un Call Center para anunciar que se inscribió como aspirante a la coordinación de la defensa de no se que tantas cosas y que “va a arrasar” a sus contrincantes. Decenas de miles de personas recibieron éste fin de semana la llamada del Call Center. Lo malo es que Jacobo no le puso límites a su proveedor, por lo que las llamadas están llegando a Torreón, Monclova, Castaños, Saltillo y hasta a Monterrey…¿Cuánto habrá pagado por el servicio, y con el dinero de quién?

paco1533@gmail.com